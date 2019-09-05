Dünya 1 sınıflara işgal sözü verdi
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netanyahu 1.sınıflar ziyaret

1. sınıflara işgal sözü verdi

Yeni öğretim yılının başlangıcında ilkokulları ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 1.sınıflara işgal sözü verdi. Netanyahu sınıfta yaptığı konuşmada "Yahudi egemenliğini İsrail toprağı ve İsrail Devleti'nin bir parçası olarak tüm topluluklara uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netanyahu okul ziyaretinde.
Netanyahu okul ziyaretinde.

Yeni öğretim yılının başlangıcında ilkokulları ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 1.sınıflara işgal sözü verdi. Elkana şehrindeki bir devlet okulunu ziyaret eden Netanyahu, Batı Şeria'da İsrail yerleşim yerlerini ve işgali genişletme sözü verdi.

1. sınıf çocuklarına "Buradaki kimseyi kızdırmayacağız" diyen Netanyahu “Yahudi egemenliğini İsrail toprağı ve İsrail Devleti'nin bir parçası olarak tüm topluluklara uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Küçük çocuklara yaptığı açıklamada “Bugün terörizmin çoğunun tek bir kaynaktan geldiğini, bir kaynaktan yetiştirildiğini, bir kaynaktan beslendiğini, bir kaynaktan başlatıldığını ve bir kaynaktan organize edildiğini ve bunun İran olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullanan Netanyahu daha sonra iki devlet okuluna daha gitti.

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