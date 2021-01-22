Dünya 10 günden beri çöken madende toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
ASYA

10 günden beri çöken madende toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek

Çinli yetkililer dün yaptıkları açıklamada Şandong eyaletinde 10 Ocak'tan bu yana altın madeninde mahsur kalan işçilerin, çıkış yollarındaki tıkanıklık nedeniyle kurtarılabilmeleri için 15 gün daha gerektiği belirtti.

Haber Merkezi DHA
Yerden 350 metre aşağıda toprak altında kalan 11 işçi için oksijen ve gıda takviyesi, sondaj yapılarak yerleştirilen boru hattından yapılıyor.
Yerden 350 metre aşağıda toprak altında kalan 11 işçi için oksijen ve gıda takviyesi, sondaj yapılarak yerleştirilen boru hattından yapılıyor.

İnşaat halindeki altın madeninde 10 Ocak’ta meydana gelen patlamanın ardından yer altında mahsur kalan 22 madenci için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, 17 Ocak’ta hayatta oldukları belirlenen 12 işçiden biri dün yaşamını yitirmişti.

  • Yetkililer dün yaptıkları açıklamada göçük altında kurtarılmayı bekleyen 11 işçinin ise 15 gün daha bekleyeceğini ifade etti.

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100 METRE KALINLIĞINDA 70 TONLUK TIKANMA VAR

Çinli yetkililer, 350 metre aşağıda ‘ciddi bir tıkanmanın’ korkulandan çok daha kötü olduğunu belirterek, bunun yaklaşık 100 metre kalınlığında ve yaklaşık 70 ton ağırlığında olduğunu ifade etti.

  • Yerden 350 metre aşağıda toprak altında kalan 11 işçi için oksijen ve gıda takviyesi, sondaj yapılarak yerleştirilen boru hattından yapılıyor. 600 kişilik kurtarma ekiplerinin gece gündüz çalıştığı göçükte yine toprak altında bulunan 10 işçiden hala haber alınamadığını belirtti.

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