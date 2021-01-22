10 günden beri çöken madende toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek

Yerden 350 metre aşağıda toprak altında kalan 11 işçi için oksijen ve gıda takviyesi, sondaj yapılarak yerleştirilen boru hattından yapılıyor.

İnşaat halindeki altın madeninde 10 Ocak’ta meydana gelen patlamanın ardından yer altında mahsur kalan 22 madenci için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, 17 Ocak’ta hayatta oldukları belirlenen 12 işçiden biri dün yaşamını yitirmişti.

Yetkililer dün yaptıkları açıklamada göçük altında kurtarılmayı bekleyen 11 işçinin ise 15 gün daha bekleyeceğini ifade etti.

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100 METRE KALINLIĞINDA 70 TONLUK TIKANMA VAR

Çinli yetkililer, 350 metre aşağıda ‘ciddi bir tıkanmanın’ korkulandan çok daha kötü olduğunu belirterek, bunun yaklaşık 100 metre kalınlığında ve yaklaşık 70 ton ağırlığında olduğunu ifade etti.

Yerden 350 metre aşağıda toprak altında kalan 11 işçi için oksijen ve gıda takviyesi, sondaj yapılarak yerleştirilen boru hattından yapılıyor. 600 kişilik kurtarma ekiplerinin gece gündüz çalıştığı göçükte yine toprak altında bulunan 10 işçiden hala haber alınamadığını belirtti.

OYNAT 00:00 Dünyayı felakete sürükleyen sansürün hikayesi: Çin'in susturduğu doktor Ai Fen Ai Fen'in susturulması ve zamanında alınmayan önlemler tüm dünyayı ateşe attı. Çin'n sansürü nedeniyle virüs 180 den fazla ülkeye yayıldı. 35 bin kişi hayatını kaybetti. 1 milyona yakın kişi enfekte oldu.











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