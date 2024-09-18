11 saat öldürmeyi beklemiş

Eski ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’den Başkan Adayı olan Donald Trump’a yönelik ikinci suikast girişimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu AK-47 silahla saldırı girişiminde bulunan bir kişi yakalanmıştı. Soruşturmayı sürdüren Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlarken, bölgeye nasıl sızdığı bilinmeyen saldırgan Ryan Wesley Routh'un 11 saat çalılıklarda gizlenerek Trump’ı öldürmeyi beklediği açıklandı. Trump, bu sefer yara almadan kurtulduğu için Gizli Servis’e teşekkür ederken, Cumhuriyetçiler, ikinci suikast girişiminde de ilki gibi büyük bir güvenlik açığının olduğu kanaatinde.

GİZLİ SERVİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, beraberinde diğer yetkililerle Florida'nın West Palm Beach kentinde, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. "Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti" diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti. Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini belirten Rowe, durumu araştırdıklarını belirtti.

FBI: OLDUKÇA CİDDİ

FBI'ın Miami Ofisi yetkilisi Jeffrey Veltri de olayı tüm boyutlarıyla incelediklerini ve şüphelinin ailesi ve yakınlarıyla görüştüklerini belirterek, "FBI, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi olarak görülen olayı 'oldukça ciddi' şeklinde değerlendiriyor" ifadelerini kullandı. Şüpheli Routh'un, olay esnasında sosyal medya platformları üzerinde aktif şekilde çevrim içi görünür olduğunu kaydeden FBI yetkilisi, Routh'un tüm sosyal medya hesaplarının incelendiğini söyledi. Şüphelinin yalnız mı yoksa başkaları ile mi çalışıp çalışmadığı sorusunu halen araştırdıklarını ifade eden Veltri, Routh'un aracı, cep telefonu ve diğer elektronik araçları için arama izni alıp daha kapsamlı bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.

TRUMP OLAY ANINI ANLATTI

Son iki ayda ikinci kez ölümden dönen Trump, Gizli Servis'in kendisine yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya müdahalede "harika iş" çıkardığını söyledi. Trump, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında olay anını anlattı. Arkadaşları ile golf oynadığı sırada saldırının yaşandığını belirten Trump, “Bir pazar sabahıydı ve çok huzurluydu. Birdenbire havaya ateş açıldığını duyduk ve sanırım 4 ya da 5 el ateş edildi. Şüpheliyi ilk fark eden bir gizli servis ajanıydı” dedi. "Bir gizli servis ajanı çok güçlü bir silah olan AK-47'nin namlusunu görmüş” diyen Trump, “Namluya ve çalılıklara doğru ateş etmeye başladı. O son vuruşu yapmayı çok isterdim ama oradan ayrılmaya karar verdik" dedi.

İRAN’A ÖLDÜRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞ

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un yazdığı kitapla ilgili de ayrıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Routh, kitabında, İran'a çağrı yaparak eski başkanın öldürülmesini istemiş. Ayrıca Trump'ı hem 2021 Kongre Binası isyanı hem de İran nükleer anlaşmasından çekilmesi nedeniyle bir “soytarı” olarak tanımlamış.

BIDEN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Trump'ı telefonla arayarak yaşanan olayla ilgili görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "Başkan Biden, eski Başkan Trump ile telefonda görüştü ve iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki isim samimi bir görüşme gerçekleştirdi ve eski Başkan Trump da telefon için teşekkür etti" ifadesine yer verildi.







