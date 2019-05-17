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Dünya 12 yaşındaki çocuğu Rusyaya geri dön diyerek dövdüler
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AVRUPA

12 yaşındaki çocuğu 'Rusya’ya geri dön' diyerek dövdüler

İngiltere’nin Bootle kasabasında 12 yaşındaki Letonyalı bir çocuk okul kantininde yumruklarla dövüldü. Saldırı gerçekleşirken etraflarında toplanan öğrencilerin “Rusya’ya geri dön pislik” dediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Dayak sırasında yere düşen Edward, saldırgan yumruk atarken kendini korumaya çalıştı.
Dayak sırasında yere düşen Edward, saldırgan yumruk atarken kendini korumaya çalıştı.

İngiltere’nin Bootle kasabasında 12 yaşındaki Letonyalı bir çocuk okul kantininde yumruklarla dövüldü. Saldırı gerçekleşirken etraflarında toplanan öğrencilerin “Rusya’ya geri dön pislik” dediği belirtildi.

Liverpool Echo gazetesinin aktardığına göre, Bootle kasabasında çarşamba günü Letonyalı 12 yaşındaki Edward Purgailis okul kantininde yemeğini almaya çalışırken 13 yaşındaki bir başka öğrenci tarafından dövüldü.

Saldırgan, neredeyse bayılmasına yol açacak şekilde çocuğun başına defalarca yumruk attı. Dayak sırasında yere düşen Edward, saldırgan yumruk atarken kendini korumaya çalıştı.

  • Konuyla ilgili açıklama yapan Edward “Onun hakkında konuştuğumu söyleyip tekme attı. Ona neden bunu yaptığını ve beni rahat bırakmasını söyledikten sonra onu ittim. O da bana daha sert ve hızlı vurmaya başladı. Başıma 17 kez yumruk attı. Öğretmenler geldiğinde ortadan kayboldu. Öğretmenlere onun hakkında kötü şeyler söylediğimi düşündüğü için saldırdı” dedi.

Edward çocuğun yumruk atarken etraflarında toplanan bir grup arasından “Rusya’ya geri dön pislik” sözünü duyduğunu ifade etti.

Edward çocuğun yumruk atarken etraflarında toplanan bir grup arasından “Rusya’ya geri dön pislik” sözünü duyduğunu ifade etti.

İngiliz polisi olayı soruşturuyor. Okul yönetimi ise durumun açığa kavuşturulması için ailelerle temas halinde olduğunu bildirdi.

Yapılan tıbbi tetkiklerde çocuğun ciddi bir sağlık durumu olmadığı, alın, burun, el ve sırt bölgesinde yara ve kesikler olduğu belirtildi. Ancak Edward başının acıdığını ve artık okula gitmek istemediğini ifade etti.
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