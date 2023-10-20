130 akademisyenden son çağrı

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına kültür, sanat, edebiyat ve spor dünyasından sonra akademisyenlerden de tepki geldi. 130 Türk akademisyen “Gazze İçin Son Çağrı” bildirisini imzaladı. Bildiride imzası bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, “Aydın namusu, akademisyen haysiyeti diye bir şey var ve dünya kamuoyunda şu an bu kadar çocuk öldürülürken bunları gösterebilen akademisyen ve entelektüel sayısı çok az. Biz de bu sessizliği yırtmak, bu İsrail katliamlarına karşı güçlü bir itiraz yükseltmek için 130 Türk akademisyen bir araya gelip bu zulme ‘Hayır’ dediğimizi haykırdık” dedi.