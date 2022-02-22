14 yıl sonra aynı plan: Putin sadece şehir adların değiştirdi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, Vladimir Putin’in dün gece imzaladığı kararname ile yeni bir boyut kazandı. Krizi tırmandıran imzayı atan Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı ve orduya 'barışın korunması' talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve taktikleri hakkında zehir zemberek ifadelerde bulunan Daily Mail gazetesi yazarı Barrell, son manevraların tanıdık olduğunu ve ne olursa olsun Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurguladı. Yazıda öne çıkan kısımlar şöyle:

GERİLİMİ KIŞKIRTTI

Gürcistan 2008'de NATO'ya katılmanın eşiğindeyken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şiddetli ayrılıkçı gerilimleri kışkırttı, asılsız soykırım iddialarında bulundu ve bölgede askeri tatbikatlar düzenledi.

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Vekil güçleri sınırdan kurşunlar yağdırdı, ardından sivilleri 'onları kurtarma' bahanesiyle kontrolleri altındaki bölgelerden tahliye etti.

Kısa süren savaş, Rus tankları başkent Tiflis'ten 50 kilometre uzakta konuşlanmış halde, ülkenin iki parçasının Demokrasi peşinde Sovyet gölgesinden kaçmak için mücadele eden ancak bir zamanlar Komünist gizli polisi için çalışan ve şimdi kendisini ve hırsız arkadaşlarını kendi halkından korumaya çalışan bir despot tarafından parçalanan bir ulus için derin üzüntü duyuyorum.

İNGİLİZ YAZARDAN PUTİN'E: HAYDUT

Batı'nın sağlam durmasını ve komşu bir ulusu yanıltıcı tarihsel argümanlar ve sahte gerekçelerle paramparça etmeye hazırlanan bu vahşi hayduta mümkün olan her türlü yaptırımı uygulamasını ummalıyız.