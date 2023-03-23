14'üncü yardım paketi onaylandı: Finlandiya'dan Ukrayna'ya yeni tank desteği

Finlandiya'nın Ukrayna'ya ilave 3 tankı da içeren 14'üncü askeri yardım paketini onayladığı bildirildi.

Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu destek kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığı ifade edildi.

Bu, Ukrayna'ya teslim edilecek 14'üncü savunma malzemesi paketi olacak. Bu paketteki savunma malzemelerinin maddi değerinin 161 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 910 milyon euroluk yardım

Açıklamada, şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilen tüm savunma malzemesi paketlerinin toplam değerinin yaklaşık 910 milyon euro olduğu kaydedildi.

Finlandiya, son paket kapsamında Ukrayna'ya 3 Leopard 2 tankı da gönderecek. Böylece, bir önceki pakette gönderilen üç Leopard 2 tankıyla birlikte Finlandiya'dan Ukrayna'ya gönderilen tankların sayısı altıya çıkmış olacak.

"Kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Ukrayna için tüm maddi yardımlar hayati önem taşımaktadır. Rusya'nın vahşi işgalini püskürtmek ve Ukrayna'yı desteklemek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







