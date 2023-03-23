|
Reklam
Reklam
Dünya

14'üncü yardım paketi onaylandı: Finlandiya'dan Ukrayna'ya yeni tank desteği

Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya Avrupa'nın yardımı devam ediyor. 14'üncü askeri yardım paketini onaylayan Finlandiya, bu paket kapsamında Ukrayna'ya üç Leopard tankı gönderecek. Bu paketteki savunma malzemelerinin maddi değerinin 161 milyon avro olduğu belirtiliyor.

17:27 . 23/03/2023 Perşembe
AA
Leopard 2 tankı

Leopard 2 tankı

Finlandiya'nın Ukrayna'ya ilave 3 tankı da içeren 14'üncü askeri yardım paketini onayladığı bildirildi.

Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu destek kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığı ifade edildi.

Bu, Ukrayna'ya teslim edilecek 14'üncü savunma malzemesi paketi olacak. Bu paketteki savunma malzemelerinin maddi değerinin 161 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 910 milyon euroluk yardım

Açıklamada, şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilen tüm savunma malzemesi paketlerinin toplam değerinin yaklaşık 910 milyon euro olduğu kaydedildi.

Finlandiya, son paket kapsamında Ukrayna'ya 3 Leopard 2 tankı da gönderecek. Böylece, bir önceki pakette gönderilen üç Leopard 2 tankıyla birlikte Finlandiya'dan Ukrayna'ya gönderilen tankların sayısı altıya çıkmış olacak.

"Kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Ukrayna için tüm maddi yardımlar hayati önem taşımaktadır. Rusya'nın vahşi işgalini püskürtmek ve Ukrayna'yı desteklemek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



#finlandiya
#Paket
#Ukrayna
#tank
#destek
#Rusya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.