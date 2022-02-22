152 şikayet geldi: ABD'de polis hırsız ayının peşinde

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BM'den Rusya'ya tepki: Donetsk ve Luhansk kararı BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüsüyle ilgili kararından büyük endişe duyduğunu ve bunun BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır olduğunu belirtti.