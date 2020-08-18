16 bin Lübnanlıya acil yardım

İHH Acil Yardım Kampanyası ile 16 bin Lübnanlıya sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı.

4 Ağustos 2020’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama nedeniyle şehirde adeta hayat durdu. Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylendi. Patlamada en az 179 kişinin hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandı ve onlarca kişinin kayboldu. Hastanelerde yaralıları alacak yer kalmadı. Lübnan’da önümüzdeki günlerde de gıda krizinin baş göstereceği düşünülüyor. Patlamanın olduğu limanda bulunan tahıl ambarı, ülkenin ana besin kaynağını oluşturuyordu ve artık yok. Kısa sürede ülkeye yeterli düzeyde un ulaştırılmazsa insani krizin boyutunun artacağından endişe ediliyor.

Beyrut'daki patlamayı haber alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ise çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bölgedeki patlamayı haber alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ise çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlk günden itibaren bölgedeki çalışmalarına başlayan İHH, ilk etapta yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bir arama kurtarma timi kurdu. İHH, aynı zamanda da ölü ve yaralıların enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Daha sonra İHH, şehirdeki molozların temizlenmesi için iş makineleriyle birlikte çalışma yürüttü. Patlamadan zarar gören Lübnan halkının yaralarının sarılması için de çalışma başlatan İHH, kazazedelere, sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımlardan bugüne kadar 16 bin Beyrutlu istifade etti. İHH ekipleri ayrıca evleri yıkılan ve hasar gören aileleri de ziyaret etti. İHH, evlerin yeniden imarı için çalışma başlattı.

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İlk günden itibaren bölgedeki çalışmalarına başlayan İHH, ilk etapta yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bir arama kurtarma timi kurdu.

Önümüzdeki günlerde İHH, bölgede şu faaliyetleri gerçekleştirecek:

-Hasar gören evlerin onarım çalışmaları başlayacak

-Hijyen paketi dağıtımları sürecek

-Sağlık çalışanlarına ilk yardım ve acil müdahale çantası teslim edilecek

-Sağlık merkezlerine ilaç yardımında bulunulacak

-Kumanya ve sıcak yemek dağıtımları devam edecek

-Türkiye’den bölgeye evlerin tamiri için ilk etapta 1 konteyner cam gönderilecek

-Beyrut’a 2 TIR dolusu un, Hatay’dan gönderilmek üzere yola çıktı

Patlamadan zarar gören Lübnan halkının yaralarının sarılması için de çalışma başlatan İHH, kazazedelere, sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı.

Yardımlar sürecek

İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, ACIL yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden ya da vakfın banka hesap numaralarına LÜBNAN açıklaması ile yardım edebilecek.