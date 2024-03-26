16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı! Ailelerinin onayına bakılmaksızın herkese uygulanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Buna göre, küçük çocukların Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını kullanması, ancak veli izni şartıyla mümkün olabilecek.