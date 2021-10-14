​18 felaketin faturası 105 milyar dolar

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin son raporuna göre, iklim değişikliğinin ABD’ye maliyeti bu yıl 105 milyar dolara yaklaştı. 2021’in ilk dokuz ayında ülkede her biri en az 1 milyar dolara mal olan 18 hava ve iklim felaketi meydana geldi. Raporda, geçen yıl 22 hava olayının yaşandığı ve bunların yaklaşık 100,4 milyar dolar hasara yol açtığı hatırlatılarak, bu yılın ekim ayına kadar yaşanan 18 hava ve iklim felaketinin ise 104,8 milyar dolara mal olduğuna dikkat çekildi.

FOTOĞRAF 13 ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Tulare ilçesinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı’ndaki yangınların giderek büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden, yangına alüminyum folyolu müdahale geldi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangının Ulusal Park’ta yer alan ve bünyesinde, yaklaşık 2 bin adet Sekoya ağacının yanı sıra 83 metre boyunda ve yaklaşık 2 bin 500 yaşında olan General Sherman gibi dünyanın en büyük ağaçlarını da barından Dev Orman’da sıçramasından korkulduğu ifade edildi. Colony ve Paradise yangınlarının son bir haftadır büyümeye devam ettiğini belirten yetkililer, yangınlarla mücadele için 350’den fazla itfaiyeci ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarının seferber edildiğini kaydetti. Yetkililer, itfaiye ekiplerinin General Sherman da dahil olmak üzere birçok ağacı yangına karşı korumak için alüminyum folyo ile sardığını bildirdi. Sekoya ve Kings Canyon Ulusal Parklar Sözcüsü Rebecca Paterson yaptığı basın açıklamasında, yangınların tarihi ağaçlara zarar vermemesi için özel çaba sarf edildiğine dikkat çekerek, \"Birçok insan için çok önemli bir alan, bu nedenle bu koruyu korumak için çok fazla özel çaba harcanıyor. General Sherman da dahil olmak üzere bazı önemli devler, bizim yapıları hazırlayacağımız şekilde hazırlanıyor\" ifadelerini kullandı. Kaliforniya’da yangın: Tarihi ağaçlara alüminyum folyolu önlem ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sekoya Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, parkta yer alan tarihi ağaçları yangından korumak için ağaçları ısıya dayanıklı battaniyeler ve alüminyum folyolarla sarıldı.

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Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

KASIRGA BÜTÇEYİ SARSTI

Ağustos ayında ülkenin kuzeydoğusu ile Louisiana eyaletini vuran Ida kasırgasının 64,5 milyar dolar ile bu yıl en fazla zarara yol açan felaket olduğu kaydedildi. Ülkenin batı yakasında yaşanan kuraklık ve orman yangınlarının, şubat ayında Teksas ve çevre eyaletlerde görülen şiddetli soğuklar ile bu yıl yaşanan diğer kasırgaların ise ortalama 18 milyar dolara mal olduğu bildirildi. ABD yönetiminin, gelişmelerin ardından iklim değişikliği ile mücadele için eylem planı hazırladığı kaydedildi.

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