​18 felaketin faturası 105 milyar dolar

ABD’de bu yıl içinde meydana gelen 18 hava ve iklim felaketi yaklaşık 105 milyar dolar zarara neden oldu. Yeni bir rapora göre iklim değişikliği, ülkede daha büyük kuraklıkları, yangın ve kasırga felaketlerini meydana getirecek. Washington ise doğal afetlerle mücadele için eylem planı hazırlıyor.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin son raporuna göre, iklim değişikliğinin ABD’ye maliyeti bu yıl 105 milyar dolara yaklaştı. 2021’in ilk dokuz ayında ülkede her biri en az 1 milyar dolara mal olan 18 hava ve iklim felaketi meydana geldi. Raporda, geçen yıl 22 hava olayının yaşandığı ve bunların yaklaşık 100,4 milyar dolar hasara yol açtığı hatırlatılarak, bu yılın ekim ayına kadar yaşanan 18 hava ve iklim felaketinin ise 104,8 milyar dolara mal olduğuna dikkat çekildi.
Ağustos ayında ülkenin kuzeydoğusu ile Louisiana eyaletini vuran Ida kasırgasının 64,5 milyar dolar ile bu yıl en fazla zarara yol açan felaket olduğu kaydedildi. Ülkenin batı yakasında yaşanan kuraklık ve orman yangınlarının, şubat ayında Teksas ve çevre eyaletlerde görülen şiddetli soğuklar ile bu yıl yaşanan diğer kasırgaların ise ortalama 18 milyar dolara mal olduğu bildirildi. ABD yönetiminin, gelişmelerin ardından iklim değişikliği ile mücadele için eylem planı hazırladığı kaydedildi.