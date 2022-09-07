Dünya 1870te batan gemi kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı
AMERİKA

1870'te batan gemi kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı

ABD'nin Nebraska eyaletinde tarihi bir kuraklık yaşanırken, Missouri Nehri'ndeki su seviyesi önemli ölçüde düştü ve 1870'te batan bir geminin kalıntıları görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
​1870te batan gemi kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı
North Alabama gemisinin enkazı.

North (Kuzey) Alabama, 150 yıldan uzun süre önce Rocky Dağları'ndaki madencilere erzak götürmek üzere Montana'ya doğru yol alırken Nebraska ve Güney Dakota sınırındaki Keçi Adası yakınlarında bir kütüğe takılıp nehrin dibine batan bir buharlı gemiydi.

Geminin kalıntıları ilk kez 1904'te görüldü ve o tarihten bu yana neredeyse sürekli olarak Missouri Nehri'nin suları altında kaldı. Fakat Missouri Ulusal Bayındırlık Nehri'nin Facebook'ta yaptığı paylaşıma göre, düşük su seviyesi gemiyi tekrar görünür hale getirdi.

Kaç kişinin yaşamını yitirdiği bilinmiyor

North Alabama, battığında 12 bin dolar değerinde (bugün yaklaşık 300 bin dolar) kargoyla Iowa eyaletindeki Sioux City'den Montana'daki Yellowstone County'ye doğru yol alıyordu. Geminin kaptanı kazada hayatını kaybederken, onunla birlikte kaç kişinin daha yaşamını yitirdiği bilinmiyor.

Missouri Nehri boyunca seyahat edenler için tarihi bir merak konusu olsa da geminin kalıntılarının aniden ortaya çıkması, dünyanın bu yaz yaşadığı küresel ısınmanın ciddi etkilerini gösteriyor.

800 yıllık batık gemi bulundu
DÜNYA
800 yıllık batık gemi bulundu

Akdeniz'de heyecanlandıran keşif: İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulundu
FOTOĞRAF 14
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İsrail Arkeolojik Eserler Kurumu, Akdeniz kıyılarında yüzlerce Roma ve ortaçağ gümüş sikkesi ve altınlardan oluşan hazineyle dolu, iki gemi enkazının kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.
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Birim başkanı Jacob Sharvit, gizli hazinenin yürüttükleri sualtı araştırması sırasında bulunduğunu açıkladı.
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Caesarea antik kenti yakınlarındaki bir bölgede ele geçirilen eserler arasında gümüş sikkelerden farklı olarak değişik figürler, çanlar, seramikler de vardı.<br>
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ROMA VE MEMLUK DÖNEMİNE AİT<br>Arkeologlar buluntuların yaklaşık 1700 ve 600 yıl önce Roma ve Memluk dönemlerine ait olduğunu tahmin ediyor.
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Batık geminin içinde ele geçirilen buluntular arasında 3. yüzyılın ortalarına ait olduğu düşünülen yüzlerce Roma gümüşü ve bronz sikkesi ile Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen 500'den fazla gümüş sikke ve altınlar yer alıyor.
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DİKKAT ÇEKEN YÜZÜK<br>Gizli hazinenin içinden çıkanlar arasında omuzlarında koyun taşıyan bir çoban figürüyle oyulmuş, değerli yeşil bir taştan yapılmış yüzük dikkat çekiyor.
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Kurumun madeni para departmanı başkanı Robert Kool, bulunan yüzüğü olağanüstü olarak nitelendirdi ve “Değerli taşın üzerine, Hristiyanlığın en eski sembollerinden biri olan çoban resmi kazınmış” dedi.
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ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR<br>Araştırmacılar bazı eserlerin tarzına dayanarak Roma gemisinin aslen İtalya'dan geldiğini düşünüyor.
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Tahta gemilerin herhangi bir kalıntısının kumların altında sağlam kalıp kalmadığının belirsizliğini korurken bölgede araştırmalar sürüyor.
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Akdeniz'de içi hazine dolu iki batık gemi bulundu.
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İşte gemiden çıkarılanlar...
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Akdeniz'de heyecanlandıran keşif: İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulundu
İsrail, Akdeniz kıyılarında yaptıkları su altı çalışmalar sırasında içi Roma ve ortaçağdan kalma altın ve gümüş sikkelerle dolu 2 gemi kalıntısı bulduklarını açıkladı. Geminin içinden çıkarılanlar büyük heyecan yaşattı.


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