188 yıllık parti bölünebilir: Boris Johnson geri adım atmıyor

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın göreve geldikten 45 gün sonra istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı tekrar başladı. Truss ile girdiği liderlik yarışını kaybeden Rishi Sunak ile tatilini yarıda keserek ülkeye dönen eski Başbakan Boris Johnson’ın önceki gün gerçekleştirdiği üç saatlik toplantıdan anlaşma çıkmadı. Bunun üzerine Sunak, dün resmi olarak adaylığını açıklayarak kampanya sürecini başlattı. Sunak, milletvekilleri üzerindeki pozitif etkisine güvenirken Johnson, Muhafazakar Parti tabanındaki destekçilerine bel bağlamış durumda.

Rishi Sunak

SUNAK ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Rishi Sunak, adaylığını resmileştirdikten sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, İngiltere’nin derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Partimizin şimdi yapacağı seçim, gelecek nesil İngiliz halkının, öncekinden daha fazla fırsata sahip olup olmayacağına karar verecek” ifadelerini kullandı. Partide liderin nasıl seçileceğine ve lider değişim sürecindeki adımlara karar veren 1922 Komisyonu adayların yarışa girmesi için 100 milletvekilinin desteğini alması şartı koymuştu. Rishi Sunak’ın adaylığını ilan etmeden önce en az 127 milletvekilinin desteğini aldığı, Sunak dışında resmen adaylığını açıklayan bir diğer isim Muhafazakar Parti’nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt’un ise 23 milletvekili tarafından desteklendiği kaydedildi. Sunak’ı desteklediğini açıklayan eski Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BBC’de katıldığı programda Sunak ile Johnson arasındaki görüşmeye referansla “Birlikte hareket etmek üzere çok iyi bir diyalog kurdular ancak anlaşamadılar” diye konuştu.

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BORIS JOHNSON GERİ ADIM ATMIYOR

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson’ın da ismi öne çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti’ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere’ye dönen Johnson, henüz resmi olarak adaylığını açıklamasa da eski Başbakan’a desteğini açıklayan milletvekilinin sayısı da 53 oldu. Ancak, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi’nde karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson’ın, soruşturmanın sonucuna göre milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor. Johnson, temmuz ayında görevden ayrılmadan önce yaptığı konuşmasında kendisine adil davranılmadığını ve geri dönmeyi düşündüğünü belirtmişti. Hükümette ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlardan ve Johnson’a yakın bir isim olan Jacob Rees-Mogg da, Johnson için “Muhafazakarların liderliği için yarışacak çünkü kendisine çok büyük bir destek var” dedi.

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ÜÇ FARKLI KANAT

Liderlik ve başbakanlık yarışının perde arkasında Muhafazakar Parti’de bölünme korkusu derinden hissediliyor. İngiliz medyası, Johnson ile Sunak arasındaki rekabetin yıkıcı bir duruma dönüşebileceği ve partinin bölünmesiyle sonuçlanabileceği iddiasının güçlendiğini yazmaya başladı. Böylesi bir bölünmenin İngiltere’nin 188 yıllık en eski siyasi partisi olan Muhafazakar Parti’nin siyaseten silinmesi sonucunu doğurabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, parti içinde Johnson’ın arkasında hizaya geçen AB karşıtları, Sunak’ı destekleyen liberal kesim ve AB’ye geri dönüşü destekleyen üç farklı kanadın bulunduğunu belirtiyor. Son düzenlenen anketlere göre Muhafazakarlar muhalefetteki İşçi Partisi’nin 30 puan gerisine düşmüş durumda.

AB TARAFTARLARI DA AYAKLANDI

Siyasi istikrarsızlıkla çalkalanan İngiltere’de Avrupa Birliği (AB) yanlıları da ayaklandı. Başkent Londra’da dün çok sayıda kişi, ülkenin yeniden AB’ye katılması talebiyle gösteri düzenledi. Brexit’in İngiltere’yi krize sürüklediğini belirten göstericiler, ellerinde “Hemen erken seçim” yazılı dövizlerle yürüyüş düzenledi. Ülkede 2016’da düzenlenen referandumda AB’den ayrılma kararı çıkmasının ardından dönemin Muhafazakar Başbakanı Boris Johnson’ın da desteğiyle İngiltere, 31 Ocak 2020’de resmi olarak AB’den ayrılmıştı.