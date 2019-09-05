​2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba bulundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İkinci Dünya Savaşı'na ait uçak bombası bulundu. Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat alanında tesadüfen rastlanan uçak bombası nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, imha işlemleri için uçak bombasının pim tespitinin yapılacağını aktararak, duruma göre yerinde ya da şehir dışına taşınarak imha edileceğini ifade etti.

2 kilometre alan boşaltılacak.

Solak, pimin bombanın taşınmasına engel olacak türde olması durumunda şehrin neredeyse yarısını tahliye etmek zorunda kalabileceklerini belirterek, uzmanlar tarafından yapılacak imha işlemi sırasında bombanın etrafındaki 2 kilometrelik bir alanın boşaltılması gerektiğini anımsattı.

2 kilometre alan boşaltılacak.

Sarayevo'lu gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşli, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

Saraybosna'da bugun 500 kg agirliginda, tahminen 1944 yilinda atilan, ucak bombasi bulunmus.



Nasil bir bomba oldugu konusunda arastirma baslatildi. Eger yok edilme islemi yerinde yapilmasi zorunlu olursa sehrin yarisini bosaltmak gerekecekmis. — Emine Şeçeroviç Kaşli 🇧🇦🇹🇷 (@e_secer) 5 Eylül 2019

Taşınma işlemi olacak

Bombanın taşınma işlemi bu akşam saatlerinde gerçekleşeceği belirtildi. Bu esnada 2 kilometrelik alan boşaltılacak

Bulunan bomba ilk değil

6 yıl önce de bu bölgede bir bomba bulunmuştu, bomba 227 kg ağırlığındaydı.

İngiltere yapımı olan uçak bombasının, 1944 yılında Saraybosna'ya atıldığı tahmin ediliyor.

Aynı bölgede 2013'te de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 227 kilogram ağırlığında başka bir uçak bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Saraybosna'nın Boljakov Potok semtinde de 2014'te yine 500 kilogramlık bir uçak bombası bulunmuş ve bomba şehir dışına götürülerek etkisiz hale getirilmişti.