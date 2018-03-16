Dünya2 stratejik köy daha ele geçirildi
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Afrin'de 2 köy daha ele geçirildi

2 stratejik köy daha ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

Haber MerkeziAA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köy ve iki tepeyi daha teröristlerden kurtardı.Sahadaki TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

  • TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı.

TSK ve ÖSO Afrin yönünde ilerleyişini sürdürüyor.

Racu'da ele geçirildi
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Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.
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Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
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Racu'da ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
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Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.
Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

Afrin’de halk terör engellerini böyle aştı!
OYNAT02:37
Afrin’de halk terör engellerini böyle aştı!
TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezinin kuşatmasını tamamlanırken şehirden çıkmak isteyen sivillere terör örgütü engel olmak istiyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapmak isteyen terör örgütü yollara hendekler kazarken halk terör örgütünün engellerini kazma-kürekle ve elleriyle aşıyor. TSK tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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