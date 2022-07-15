Dünya 20 yılı heba oldu Muhammed Azizin masum olduğu kanıtlandı
AMERİKA

20 yılı heba oldu: Muhammed Aziz'in masum olduğu kanıtlandı

ABD’de sivil haklar savunucusu ve ırkçılık karşıtı Malcolm X'i öldürmekle suçlanarak haksız yere 20 yıl hapis yatan Muhammed Aziz, New York Belediyesine 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
20 yılı heba oldu: Muhammed Azizin masum olduğu kanıtlandı
Muhammed Aziz.

Malcolm X cinayetinin sorumlusu olduğu suçlamasıyla hapis yatan 3 kişiden biri olan Muhammed Aziz, suçsuz olduğunun kanıtlanmasının ardından hayatının zan altında geçen 55 yılına karşılık New York Belediyesinden tazminat olarak 40 milyon dolar istedi.

New Yorklu yetkililerle bir ön müzakere yapan ancak anlaşamayan 84 yaşındaki siyahi Amerikalının avukatları, "20 yıllık mahkumiyet kararının alınmasındaki kötü rolü nedeniyle" şehir yönetimine karşı "medeni haklar davası" açtı.

Brooklyn'deki ABD Bölge Mahkemesine açılan davada, New York Polis Departmanı (NYPD) ve Manhattan Bölge Savcılığına, Aziz'in "masumiyetini destekleyen delilleri saklamak ve tanıkları yanlış ifade vermeye zorlamak" suçlamaları yöneltildi.

Cinayetin gerçek azmettiricileri hala bulunamadı

  • Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan, aralarında Muhammed Aziz'in de bulunduğu 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
  • Aziz, 1966'da cinayet suçlamasıyla tutuklandığında siyahi milliyetçi grup Nation of Islam (NOI) üyesi, 6 çocuklu bir aile babasıydı.
  • Malcolm X'in avukatları, Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.
  • 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Aziz'in masumiyeti Kasım 2021'de, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben tarafından ilan edilmişti.

Malcolm X kimdir?
HAYAT
Malcolm X kimdir?
Gençlere KYK müjdesi

Gençlere KYK müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmamızı yapıyoruz.
Bunu yapanlar utansın

Bunu yapanlar utansın

​Saldırı haberini alan mezarlığa koştu.
Kılıçdaroğlunun tehdit dili hortladı: Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğanın tercümanını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda açıklama yapıyor.

Bahçeli Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.