20 yılı heba oldu: Muhammed Aziz'in masum olduğu kanıtlandı

Dünya

Albayrak Grubu Bakü limanında yeni projelere imza attı

Bakü Limanı, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden olan ve inşaat, sanayi ve medya alanlarında önemli deneyime sahip şirketlerini kendi çatısı altında birleştiren Albayrak Grubu'yla işbirliği anlaşması imzaladı. Yeni anlaşmayla birlikte hem yeni iş istihdamının yaratılmasına olanak sağlanacak hem de Azerbaycan ekonomisine katma değer kazandıracak olan Bakü Limanı'na daha fazla yük çekilecek.