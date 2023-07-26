|
Dünya

200 hektarlık alan kül oldu: Yerleşim yerleri tehdit altında

Fransa'nın Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu. Bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm verildi.

13:17 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu.


Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika Adası'ndaki Haute-Corse bölgesinde gece yarısı yangın çıktı.


Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan ve hızla ilerleyen yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu.


Bölgede 200 itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 100'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.


Turistik faaliyetlerin de yoğun olduğu bu bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.


#Fransa
#Yangın
#Korsika Adası
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2023? E-devlet üniversite e-kayıt tarihleri