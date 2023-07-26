200 hektarlık alan kül oldu: Yerleşim yerleri tehdit altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer'deki hariç yangınların tamamında kontrolün sağlandığını açıkladı. Kemer'deki yangında 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel görev yaptı. Kemer’de 5 gece görüş helikopteri de yangına gece boyu müdahale edecek. Yaz aylarının kâbusu olan orman yangınlarının biri bitmeden diğeri başlıyor. Manisa, Kahramanmaraş ve Manavgat'taki yangınlar kontrol altına alınırken, İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde de aynı anda orman yangını çıktı. Antalya Kemer ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale tüm hızıyla sürdü.