200 yıldır savaş yüzü görmeyen İsviçre'de ilginç referandum: Savaş uçağı alacağız ama düşmanımız kim?

İsviçre'de pek çok kişi, süpersonik jetlerin 10 dakikada geçebileceği bir Alp coğrafyasını savunmak için ülkenin son teknoloji savaş uçaklarını almaya ne gücünün yettiğini ne de buna ihtiyacı olduğunu söyleyerek söz konusu fikre karşı çıkıyor.

İrlanda, Malta ve Lüksemburg'un jetinin olmadığını hatırlatan İsviçreliler, 6 milyar İsviçre Frangına (yaklaşık 50 milyar TL) mal olacak böyle bir satın alma planının israf olduğunu söylüyor.

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SAVAŞ UÇAĞI MODELİ HALKA SORULACAK

Referandumda vatandaşlara, hükümetin gelecek yıl Airbus'tan Eurofighter, Fransa'dan Dassault, Boeing'den F/A-18 Super Hornet ya da Lockheed Martin'den F35-A Lightining II uçaklarını alma planına onayları sorulacak.

Plana karşı çıkan Sosyal Demokrat parlamenter Priska Seiler Graf, "Bizim düşmanımız kim? Küçük, tarafsız ve etrafı NATO'yla çevrili bir ülkeye kim saldırır ki?" diye sordu.

FOTOĞRAF 6 İsviçre'nin Olten kasabası sakinleri, bir sabah gökten kar ile birlikte yağan kakao tozlarıyla uyandı. Lindt & Sprüngli çikolata fabrikasındaki havalandırma sisteminin arızalanması sebebiyle kasabanın her yerine kakao tozları yağdı, tabii ki kasaba sakinleri bu olay karşısında şok yaşadı. Fabrika konuyla ilgili açıklama yaparak çikolatanın temelini oluşturan ezilmiş kakao çekirdeği parçalarının soğutma sistemindeki havalandırma hattında yaşanan küçük bir sorun nedeniyle etrafa dağıldığını söyledi. Yoğun rüzgar nedeniyle fabrikadan yayılan çikolata tozları kasabanın her yerine ulaştı ve karın üzerinde ince bir katman bıraktı. Şirket ise yayılan çikolata tozlarının temizlenmesi için üstlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Ancak kasabadan kimse henüz çikolata tozlarını temizlenmesi için bir talepte bulunmadı. Yaşanan bu olay sosyal medyada da yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, 'çikolata yağmuru yağdığı' yönünde paylaşımlarda bulundu. İsviçre'de bir kasabaya gökten çikolata yağdı! Avrupa'nın çikolatasıyla meşhur ülkesi İsviçre'de bir çikolata fabrikasında yaşanan arıza sebebiyle gökyüzünden çikolata yağdı. Fabrikada yaşanan arıza sert rüzgarla birleşince, bölgedeki araçların üzeri çikolata tozuyla kaplandı. BiP'te paylaş

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