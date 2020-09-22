200 yıldır savaş yüzü görmeyen İsviçre'de ilginç referandum: Savaş uçağı alacağız ama düşmanımız kim?
Dünyanın 'en mutlu ülkesi' haberleri ile sık sık gündeme gelen İsviçre'de ilginç bir referandum yapılacak. En son savaşını 200 yıldan önce veren ülkenin, yeni savaş uçağı alma planları 27 Eylül'de yapılacak referandumla halka sorulacak. İsviçreliler, 6 milyar İsviçre Frangına mal olacak bu planın israf olduğu görüşünde.
İsviçre'de pek çok kişi, süpersonik jetlerin 10 dakikada geçebileceği bir Alp coğrafyasını savunmak için ülkenin son teknoloji savaş uçaklarını almaya ne gücünün yettiğini ne de buna ihtiyacı olduğunu söyleyerek söz konusu fikre karşı çıkıyor.
İrlanda, Malta ve Lüksemburg'un jetinin olmadığını hatırlatan İsviçreliler, 6 milyar İsviçre Frangına (yaklaşık 50 milyar TL) mal olacak böyle bir satın alma planının israf olduğunu söylüyor.
SAVAŞ UÇAĞI MODELİ HALKA SORULACAK
Referandumda vatandaşlara, hükümetin gelecek yıl Airbus'tan Eurofighter, Fransa'dan Dassault, Boeing'den F/A-18 Super Hornet ya da Lockheed Martin'den F35-A Lightining II uçaklarını alma planına onayları sorulacak.
Plana karşı çıkan Sosyal Demokrat parlamenter Priska Seiler Graf, "Bizim düşmanımız kim? Küçük, tarafsız ve etrafı NATO'yla çevrili bir ülkeye kim saldırır ki?" diye sordu.