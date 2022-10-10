Dünya 2022 Nobel Ekonomi Ödülünün sahipleri belli oldu
AVRUPA

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Brookings Enstitüsü'nden Ben S. Bernanke, Chicago Üniversitesi'nden Douglas W. Diamond ve Washington Üniversitesi'nden Phillip H. Dybvig kazandı.

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Haber Merkezi AA
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2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Brookings Enstitüsü'nden Ben S. Bernanke, Chicago Üniversitesi'nden Douglas W. Diamond ve Washington Üniversitesi'nden Phillip H. Dybvig kazandı.

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