24 saatte 250 saldırı

Terör devleti İsrail, Gazze’deki katliamlarına gece gündüz demeden devam ederken, işgalci ordunun, son 24 saatte Gazze’de yaklaşık 250 noktayı hava saldırılarıyla hedef aldığı duyuruldu. Nusayrat Mülteci Kampı, Cibaliye bölgesinde 5 bina, Beni Sehila beldesinde tarım alanları, kuzeyde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Hafsa Okulu, ve Beyt Lahya 9 ev İsrail uçaklarının büyük yıkıma nedan olduğu yerlerden sadece bir kaçı.

CAN KAYBI 14 BİN 128’E YÜKSELDİ

24 saatte düzenlenen bu saldırılarda toplam 828 kişi hayatını kaybetti. Böylece İsrail ordusunun 46 günde katlettiği Filistinlilerin sayısı 5 bin 840’ı çocuk, 3 bin 920’si kadın olmak üzere 14 bin 128’e yükseldi.

6 BİN 800 KİŞİ KAYIP

Yaralananların sayısı 33 bini aşarken bunların yüzde 75’ini kadın ve çocuklar oluşturdu. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 500’ü kadın ve çocuk 6 bin 800 kişi de kayıp.







