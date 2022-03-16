Dünya 26 Martta son bulacaktı Ukraynada sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı
AVRUPA

26 Mart’ta son bulacaktı: Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu, 26 Mart’ta son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı. Sıkıyönetim uygulamasını uzatma kararına gerekçe olarak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik takındığı agresif tavrın devam etmesi gösterildi.

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Haber Merkezi İHA
26 Mart’ta son bulacaktı: Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı
Foto/arşiv

Ukrayna ile Rusya arasında 20 gündür devam eden savaş hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, askeri ve sivil kayıpların yaşandığı Ukrayna’da uygulanan sıkıyönetim uygulamasının uzatılması yönünde yeni bir karar alındı.

Sıkıyönetimi uzatma teklifi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada’ya sunuldu.

Sıkıyönetim uygulamasını uzatma kararına gerekçe olarak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik takındığı agresif tavrın devam etmesi gösterildi.

Zelenskiy, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart 05.30’a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

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