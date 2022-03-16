26 Mart’ta son bulacaktı: Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı

Türkiye'den Ukrayna'ya ulaşan yardım tırını gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Gururumdan ağlıyorum

Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da, sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar onlarca insani yardım tırı AFAD öncülüğünde Türkiye'den yola çıktı. Macaristan-Ukrayna sınırında hizmet veren Türk ekiplerini gören bir vatandaş ise o anları kayıt altına alarak hislerini paylaştı. Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Faik Akyüz isimli vatandaş, 'Gurumdan ağlıyorum. Burada Türkiye'den başka bir kimse var mı? Ne kadar büyük bir ülkeyiz biz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor.' ifadelerini kullandı.