27 yıllık sömürü sona erdi: Azerbaycan Ordusu Kelbecer'deki Zod altın madenini kontrol altına aldı

Azerbaycan Ordusu Kelbecer bölgesindeki Zod altın yataklarının kontrolünü ele aldı. Azerbaycan Ordusu kontrol altına aldığı bölgeye Azerbaycan Bayrağını dikti.
27 YILDIR ERMENİSTAN İŞGALİNDEYDİ
Söz konusu altın yataklarını 27 senedir yabancı şirketler ile beraber Ermenistan tarafı işletiyordu.
Bölgede başka altın yatakları da bulunuyor.
Kelbecer ilindeki altın madenlerinden vazgeçmek istemeyen Ermenistan önceki günlerde tuhaf bir uygulamaya imza atmıştı. Ermenistan hakkı olmayan altın madenlerinin bulunduğu bölgeye sahte sınır çizmişti.
SANAYİ REZERVİ 112 TON
Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.