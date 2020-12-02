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Dünya 27 yıllık sömürü sona erdi Azerbaycan Ordusu Kelbecerdeki Zod altın madenini kontrol altına aldı
ASYA

27 yıllık sömürü sona erdi: Azerbaycan Ordusu Kelbecer'deki Zod altın madenini kontrol altına aldı

Azerbaycan Ordusu Kelbecer bölgesindeki Zod altın yataklarının kontrolünü ele aldı. Azerbaycan Ordusu kontrol altına aldığı bölgeye Azerbaycan Bayrağını dikti. Söz konusu altın yataklarını 27 senedir yabancı şirketler ile beraber Ermenistan tarafı işletiyordu. Altın yataklarının bulunduğu bölgeyi Azerbaycan'a vermek istemeyen Ermenistan ise daha önce bu bölgeye sahte sınır çizmişti.

Haber Merkezi Diğer
Zod bölgesini Azerbaycan'a vermek istemeyen Ermenistan bu bölgeye sahte sınır çizmişti.
Zod bölgesini Azerbaycan'a vermek istemeyen Ermenistan bu bölgeye sahte sınır çizmişti.

Azerbaycan Ordusu Kelbecer bölgesindeki Zod altın yataklarının kontrolünü ele aldı. Azerbaycan Ordusu kontrol altına aldığı bölgeye Azerbaycan Bayrağını dikti.

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27 YILDIR ERMENİSTAN İŞGALİNDEYDİ

Söz konusu altın yataklarını 27 senedir yabancı şirketler ile beraber Ermenistan tarafı işletiyordu.

Bölgede başka altın yatakları da bulunuyor.

Kelbecer ilindeki altın madenlerinden vazgeçmek istemeyen Ermenistan önceki günlerde tuhaf bir uygulamaya imza atmıştı. Ermenistan hakkı olmayan altın madenlerinin bulunduğu bölgeye sahte sınır çizmişti.

SANAYİ REZERVİ 112 TON

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.

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