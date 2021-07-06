Dünya 28 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düştüğü nokta görüntülendi
AVRUPA

28 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düştüğü nokta görüntülendi

28 kişinin bulunduğu uçağın Palana'daki havaalanına 4-5 kilometre mesafedeki kayalık alanda düştüğü bölge görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
28 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düştüğü nokta görüntülendi
Uçağın düştüğü yer

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 22 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan AN-26 tipi uçağın Palana’ya inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu meydana gelen kazanın detayları netleşiyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler tarafından helikopterle yürütülen çalışmalarda uçağın Palana’daki havaalanına 4-5 kilometre mesafedeki kayalık alanda düştüğü bölge görüntülendi.

Ekipler tarafından çekilen videoda, uçağın çarptığı kayalık alanın renginin siyaha döndüğü görüldü. Ayrıca olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği, sabah saatlerinde yeniden devam ettirileceği aktarıldı.

"Uçaktakilerin tamamı hayatını kaybetti"

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre düşen uçağın enkazının Palana Havaalanı’na 4-5 kilometre uzaklıktaki deniz kıyısında olduğu tespit edilmişti.

  • Kamçatka Havacılık Ajansı Genel Müdürü Alexei Khrabrov ise enkaza havadan yapılan incelemeler sırasında ulaşıldığını, uçağın kanat kısımlarının farklı bir noktada, ana gövdesinin ise deniz kıyısındaki bir noktada bulunduğunu vurgulamıştı. Khrabkov, ilk belirlemelere göre şu ana kadar uçakta bulunan 6’sı mürettebat toplam 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Rus yolcu uçağı denize düştü: Kurtulan olmadı
DÜNYA
Rus yolcu uçağı denize düştü: Kurtulan olmadı

Rusya 12 Temmuz’dan itibaren 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu
DÜNYA
Rusya 12 Temmuz’dan itibaren 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu

Putin ile Macron 'Karabağ-Ukrayna-Libya' konularını görüştü
DÜNYA
Putin ile Macron 'Karabağ-Ukrayna-Libya' konularını görüştü
Abone Ol Google News
Üç bin atık malzemeyi birleştirdi

Üç bin atık
malzemeyi birleştirdi

​Tam 2 yılda yaptı: 50 bin lira değer biçti.
Vatandaş barikat kurdu

Vatandaş barikat kurdu

​Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.
Londra merkezli Drone Wars: Türkiye İHA gücü olarak yükseliyor

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.