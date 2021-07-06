28 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düştüğü nokta görüntülendi

İsveç'te kadın komşusunu yangından kurtaran Bosnalı genç kahraman ilan edildi

İsveç'in Göteborg kentinde Hammarkullen bölgesinde bir dairede çıkan yangında kadın komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı Jasmin Osmanovic, ülkede kahraman ilan edildi.



İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Osmanovic, yangın çıkan evden yardım çığlığı duyduğunu belirtti.

Osmanovic, 'Yangın yeni çıkmıştı, dairenin penceresinden dışarı yoğun duman çıkıyordu. Hiç tereddüt etmeden evin dış cephesinden ikinci kata tırmandım ve kadını kollarından tutarak pencereden aşağı sarkıttım, aşağıda bekleyenler de kadını kurtardı.' ifadelerini kullandı.



Yangından kurtulan Somali asıllı Ikram Isse Mahamed isimli kadın da hayatını kurtardığı için Osmanovic'e teşekkür etti.

Osmanovic'in, Mahamed'i kurtarma görüntüleri, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan video oldu.

Kurtarma görüntülerinin yayımlanmasından sonra Osmanovic, ülkede kahraman ilan edildi.