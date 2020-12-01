28 yıl sonra zafer: Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’a, Azerbaycan bayrağı dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren askerlerin komutanı, “Azerbaycan Bayrağı, Laçın şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.
Anlaşma kapsamında, Ermenistan’ın Laçın’dan çıkması için verilen süre doldu. Ermenistan’a Laçın’ı boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu Laçın’a girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusunun Laçın’a girdikten sonra Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı. Öte yandan varılan Ateşkes Anlaşmasına göre Ermenistan, Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i 25 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmişti.