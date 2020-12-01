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Dünya 28 yıl sonra zafer Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
ASYA

28 yıl sonra zafer: Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’a, Azerbaycan bayrağı dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e rapor veren askerlerin komutanı, “Azerbaycan Bayrağı, Laçın şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Laçin'e Azerbaycan bayrağı dikildi.
Laçin'e Azerbaycan bayrağı dikildi.

Azerbaycan'da zafer etkisi sürüyor. Azerbaycan askerleri son olarak 28 yıl sonra Laçin şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan, 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti: Karabağ, Azerbaycan'dır
OYNAT 00:28
Azerbaycan, 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti: Karabağ, Azerbaycan'dır
Azerbaycan, 28 yıllık işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, 'Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır.' şeklinde konuşma yaptı.


SÜRE BİTTİ

Anlaşma kapsamında, Ermenistan’ın Laçın’dan çıkması için verilen süre doldu. Ermenistan’a Laçın’ı boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu Laçın’a girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusunun Laçın’a girdikten sonra Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı.
Öte yandan varılan Ateşkes Anlaşmasına göre Ermenistan, Ağdam’ı 20 Kasım’da, Kelbecer’i 25 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmişti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren asker, 'Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır' diye konuştu.

Aralarında yalnızca bir kaç metre var: Azerbaycan ve Ermenistan askerleri sotk altın madeni sınırında nöbet tutuyor
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Aralarında yalnızca bir kaç metre var: Azerbaycan ve Ermenistan askerleri sotk altın madeni sınırında nöbet tutuyor
Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yer alan Sotk altın madeninin çevresinde Azerbaycan ordusu ile Ermenistan ordusu, aralarında bir kaç metre mesafeyle nöbet tutuyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.


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