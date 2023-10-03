30 yıl sonra bir ilk: Birleşmiş Milletler heyeti Karabağ’ı ziyaret etti

BM heyeti, teşkilatın üst düzey yöneticileri ile Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva liderliğinde 30 yıl aradan sonra ilk kez 1 Ekim Pazar günü Karabağ bölgesinde incelemelerde bulundu. Ağdam'dan yola çıkan heyet, Hankendi şehrini ziyaret etti. Yerel halk ile görüşerek sağlık ve eğitim tesisleriyle ilgili durumu ilk elden inceledi. Bölgede hastaneler, okullar ve konutlar da dahil olmak üzere kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görülmediği açıklandı. Heyet, yaptığı incelemeler sonucunda Karabağ bölgesinde 1000 civarında Ermenin kaldığını duyurdu.