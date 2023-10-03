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Dünya

30 yıl sonra bir ilk: Birleşmiş Milletler heyeti Karabağ’ı ziyaret etti

BM heyeti, teşkilatın üst düzey yöneticileri ile Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva liderliğinde 30 yıl aradan sonra ilk kez Karabağ bölgesinde incelemelerde bulundu. Ağdam'dan yola çıkan heyet, Hankendi şehrini ziyaret etti.

14:12 . 3/10/2023 Salı
DHA
Ağdam'dan yola çıkan heyet Hankendi şehrini ziyaret etti.

Ağdam'dan yola çıkan heyet Hankendi şehrini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, BM’nin Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva başkanlığında 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini ziyaret etti. 


BM heyeti, teşkilatın üst düzey yöneticileri ile Azerbaycan Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva liderliğinde 30 yıl aradan sonra ilk kez 1 Ekim Pazar günü Karabağ bölgesinde incelemelerde bulundu. Ağdam'dan yola çıkan heyet, Hankendi şehrini ziyaret etti. Yerel halk ile görüşerek sağlık ve eğitim tesisleriyle ilgili durumu ilk elden inceledi. Bölgede hastaneler, okullar ve konutlar da dahil olmak üzere kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görülmediği açıklandı. Heyet, yaptığı incelemeler sonucunda Karabağ bölgesinde 1000 civarında Ermenin kaldığını duyurdu.

Azerbaycan hükümetinin desteği

Heyet, Ermenilerin kullandığı Laçin Yolu aracılığıyla sınır kapısına ulaşarak gözlemlerde bulundu. Gözlem sonucunda sınır kapısında Ermenistan’a giden herhangi bir sivil araca rastlanmadığı ifade edildi. Heyet, yaptıkları görüşmeler sonucunda “Yerel halkın geri dönme niyetinde olup olmadığını şu aşamada belirlemenin zor olduğunu” söyledi. Ayrıca yerel halkın haklarının korunmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunarak, Azerbaycan'daki BM ekibinin ve Azerbaycan Hükümeti'nin geri kalan yerel nüfusa ve geri dönmek isteyenlere destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.



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