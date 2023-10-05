'30 yıldır neredeydiniz': AB Konseyi Başkanı ne cevap vereceğini şaşırdı soruyu yanıtsız bıraktı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel açıklama yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin yapıldığı İspanya'nın Granada kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Azerbaycan televizyonu İTV'nin Haber Müdürü Fikret Dolukhanov, Michel'e, Ermenistan'ın 1990'lı yılların başında Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edildiği döneme atıfta bulunarak "AB'nin neden 30 yıldır sessiz kaldığını, şimdi Ermenistan adına konuşur olduğunu ve bundan sonra tarafsız bir arabulucu rolü oynayıp oynayamayacağı" sorusunu yöneltti.
AB'nin hedefinin bölgede refah, istikrar, güvenlik ve bağlantılılığı sağlamak olduğunu anlatan Michel, AB'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında 3 yıl önce arabuluculuğa başladığını belirtti. Michel, mayın haritaları ve alıkoyulanların takası, sınır belirme için kurulan ortak komisyonlar gibi somut konularda ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.
4'lü görüşme yapıldı
Öte yandan AST marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri bir araya geldi.
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılmama kararı üzerine, geçen seferin aksine 4'lü formatta yapılan toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.
Liderler, AB-Ermenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi, Karabağ'dan göç kapsamında Ermenistan'a insani yardımların artırılması, Karabağ Ermenilerinin geri dönüş hakkının korunmasında mutabık kaldı.
Bildiride, "(Liderler) Michel'in 14 Mayıs ve 15 Temmuz 2023 tarihli açıklamalarında belirtildiği üzere, Ermenistan (29,800 km2) ve Azerbaycan'ın (86,600 km2) egemenliklerinin, sınırlarının dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması temelinde, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tüm çabalara bağlılıklarını sürdürmektedirler." ifadesi yer aldı.
Liderler ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.