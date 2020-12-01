300 kilo ağırlığındaki adam evinde mahsur kalınca vinçle kurtarıldı

Güney Fransa’da Yaklaşık olarak 50 polis, kurtarma görevlisi ve doktor, artık kendini yatak odasındaki zeminden kaldıramayan ve merdivenlerle evinden çıkamayan obez bir adamı evinden çıkarmak için seferber oldu.

EVDE MAHSUR KALDI

Sputnik'ye yer alan habere göre avukatı Jean Codognes, Perpignan şehrinde yaşayan 53 yaşındaki müvekkili Alain Panabiere’in ‘büyük ihtimalle’ ayağını kırdıktan sonra kendi evinde mahsur kaldığını söyledi.

Codognes, geçen ekim ayında Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e yazdığı dilekçede, müvekkiline kardeşi tarafından yemek verildiğini ancak durumunun kötüleştiğini belirterek, acil kurtarma çağrısında bulunmuştu.

BİNA SAĞLAMLAŞTIRILDI

Polis, iki katlı evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine alırken, avukat Codognes "Bu yüksek riski bir operasyon" ifadelerini kullandı. Polisin, bir kaza olma ihtimaline karşın, komşulardan da evlerinden çıkmalarını istediği, binanın sağlamlaştırıldığı ve işçilerin üst kattaki bir duvarda bir geçit açtığı aktarıldı.

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Panabiere'e serum takılmasının ardından dikkatlice metal bir konteynere konup bekleyen ambulansa taşınmak üzere vinçe dışarı çıkarıldı.

Endokrinoloji, diyabet ve beslenme uzmanı ve Montpellier'deki en yakın hastanenin başkanı Antoine Avigno, "5 yıl boyunca hareketsiz kalan bir kişiyi tekrar hareket ettirmeyi başladığınızda, kalp dekompansasyonu ve damar trombozu oluşma riski vardır" diye konuştu.

Avigno, "Uzun süredir dinlenmekte olan kardiyovasküler sistemi yeniden canlandırıyorsunuz" diye ekledi.

Avignon, Panabiere'in rehabilitasyona gönderilmeden önce Montpellier'de tedavi göreceğini söyledi.