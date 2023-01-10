Dünya 34 milyon kişi tehlike altında Californiada başlayan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
AMERİKA

34 milyon kişi tehlike altında: California'da başlayan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

ABD'nin California eyaletinde hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, eyalet genelinde 34 milyon kişinin, "sel tehlikesi altında bulunduğu" bildirildi.

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Haber Merkezi AA
34 milyon kişi tehlike altında: Californiada başlayan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
ABD'nin California eyaletinde 34 milyon kişinin "sel tehlikesi altında olduğu" belirtildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, yetkililer, hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle eyalette şimdiye kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

  • Yetkililer, eyalet genelinde 34 milyon kişinin "sel tehlikesi altında bulunduğunu" vurguladı.

Ölümlere çoğunlukla hava şartları nedeniyle yollardaki kazaların, ağaç devrilmelerinin ve sellerin neden olduğunu ifade eden yetkililer, aracı sele kapılan bir kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığını ve 5 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapılarak kaybolduğunu aktardı.

San Luis Obispo Bölge Şerifi Tony Cipolla, kaybolanların bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Santa Cruz bölgesinde yaklaşık 32 bin, Santa Barbara bölgesinde ise 10 bin kişi, sel ve toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

Eyaletin doğu kesiminde ise 2 metreye yakın kar yağdığı, dağların etrafındaki ana yolların bazılarının, çığ düşme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Santa Clara bölgesinde yaklaşık 225 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, "atmosferik nehirlerin acımasız geçit töreni" şeklinde nitelediği bölgedeki kötü hava şartlarının devam edeceğini ifade etti.

Eyalet acil servisi ve meteoroloji uzmanları, eyalet genelinde devam eden fırtına ve sellerin maliyetinin, birkaç milyar dolara ulaştığı tahmininde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta, California eyaletindeki şiddetli fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.

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