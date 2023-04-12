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Dünya

34 yıl sonra bir ilk: İsveç en büyük askeri tatbikatını düzenleyecek

İsveç, 1989’dan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenleyecek. "Aurora 23" olarak adlandırılan tatbikatta yaklaşık 26 bin asker görev alacak.

15:13 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
İsveç askeri tatbikat düzenleyecek.

İsveç askeri tatbikat düzenleyecek.

İsveç, 1989’dan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenleyecek. "Aurora 23" olarak adlandırılan tatbikatta yaklaşık 26 bin asker görev alacak.


İsveç, NATO üyelik başvurusu, savunma harcamalarını arttırma gibi girişimlerle askeri kapasitesini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İsveç bu kapsamda 24 Nisan’da 1989’dan bu yana en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirecek.



26 bin asker görev alacak


ABD, İngiltere, Finlandiya, Polonya, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Fransa'nın da katıldığı "Aurora 23" olarak adlandırılan tatbikatta yaklaşık 26 bin asker görev alacak.



Askeri hazırlık kapasitesi güçlendirilecek


İsveç ordusundan Yarbay Henrik Larsson tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada,
"Aurora 23'ün amacı, İsveç'e yönelik silahlı bir saldırıya karşı ordunun birleşik harekat kapasitesini artırmak ve bölgenin istikrarına katkı sağlamak"
ifadelerini kullandı.

Havada, karada ve denizde gerçekleştirilecek tatbikata katılan askerler, herhangi bir saldırı ya da büyük ölçekli kara, hava ve deniz manevraları karşısında İsveç'in askeri hazırlık kapasitesini yükseltmek için eğitim görecek.


Lojistikle ilgili faaliyetlerin de yapılacağı tatbikat sırasında ayrıca, sivil ve askeri kurumlar arasındaki işbirliği test edilecek ve ülkeye yönelik bir saldırı ihtimaline karşı ortak harekata odaklanılacak.


Son yıllarda askeri hazırlık kapasitesini güçlendirmek için adımlar atan İsveç, Nisan 2022’de Ukrayna savaşı nedeniyle savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine yükseltme kararı almıştı.


İsveç, ayrıca daha önce silahsızlandırılan Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına asker konuşlandırmış, zorunlu askerlik uygulamasını yeniden başlatmaya karar vermişti. Yaklaşık üç hafta sürecek askeri tatbikat 11 Mayıs’ta sona erecek.






#İsveç
#Tatbikat
#Aurora 23
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