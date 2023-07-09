|
Dünya

370 bin kişi için tahliye çağrısı: Aşırı yağışlar ülkeyi vurdu

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaletinde, aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

09:03 . 9/07/2023 Pazar
AA
Japonya

Japonya

Yağış nedeniyle eyaletteki İzumo kentinde farklı noktalarda toplamda 15 toprak kayması yaşandı. Kent genelinde 20 bölge ise nehir taşkınlarından olumsuz etkilendi.

Yerel belediye açıklamasına göre taşkınlar sonucu otoyollara erişimin kesilmesi nedeniyle İzumo kentinde 4 bölgenin merkezle irtibatı koptu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Şimane eyaletinde lokal sağanakların sıklaşması sonrası halka yönelik çağrılarını güncelledi.

Şimane eyaleti genelinde 370 bin kişinin tahliyesi istendi. Ajans toprak kayması ve taşkınların sürebileceğine yönelik uyarılarını sürdürdü.

Ülkenin Kyuşu bölgesindeki farklı kentlerde ise hafta başında şiddetli yağışlar sonucu 360 kişinin tahliyesi talep edilmişti.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.


#Japonya
#Şimane
#sağanak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peugeot sıfır 2. el benzinli ve dizel fiyatları son durum