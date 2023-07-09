370 bin kişi için tahliye çağrısı: Aşırı yağışlar ülkeyi vurdu

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Japonya ve Güney Kore'ye "asla" bir batılı olamayacakları mesajı vererek iki ülkeyi "Asya'yı canlandırmak" için Pekin ile işbirliği yapmaya çağırdı.