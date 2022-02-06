İsrailliler birbirini sevmiyor

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’nın talebi üzerine yeni bir akademik çalışma, İsrail’de Araplara karşı nefret ve ırk üstünlüğünün yanı sıra tüm toplumsal kesimlerin birbirlerine karşı nefret duyguları beslediklerini ortaya koydu.
Çalışmaya göre, Yahudiler Araplardan, dindar Yahudiler laik Yahudilerden, Aşkenaz Yahudileri Sefarad Yahudilerinden, Beyazlar siyahlardan ve özellikle de Etiyopya’dan gelenlerden, siyahlar beyazlardan nefret ediyor.
Raporda kendisinden nefret edilen toplumdaki her kesim buna benzer bir nefretle karşılık verdiği ve bu şekilde kutuplaşmanın tavan yaptığı belirtildi. Raporda “Durum üzücü ve toplumumuzun hayatı ayrımcılık ve ırkçılıkla dolu” ifadesine yer verildi.
KİMSE BERABER ÇALIŞMAK İSTEMİYOR
- Çalışmaya göre Yahudilerin yüzde 33’ü Arap bir meslektaşıyla çalışmaktan, laik Yahudilerin yüzde 27’si haredi Yahudi (dindar Yahudiler) bir meslektaşıyla çalışmaktan, yüzde 9’luk bir kesim Etiyopya’dan gelen Yahudilerle çalışmaktan çekiniyor. Yahudilerin yüzde 32’si Arap bir müdürün yönetimi altında çalışmak istemediğini belirtirken, laik Yahudilerin yüzde 22’si haredi Yahudi bir müdürün yönetimi altında çalışmayacağını ifade etti. Toplumun yüzde 14’lük bir kesimi ise engelli durumu olan bir bireyin yönetimi altıda çalışmak istemediğini aktardı.