İsrailliler birbirini sevmiyor

Bakan Soylu İdlib'deki mülteci kampından seslendi: Bu mazlum insanları vahşi batının acımasız kollarına bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulundu. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinerek, 'Biz büyük, asil bir milletin evlatlarıyız. Bir büyük sınavdan geçiyoruz. Yerlerinden, topraklarından edilmiş insanların zorluklarına el atacak mıyız atmayacak mıyız, varlığımız bizi şımartacak mı şımartmayacak mı, komşularımıza sırtımızı dönecek miyiz dönmeyecek miyiz? Büyük bir sınavdan geçiyoruz ama bu büyük milletimiz bu sınavdan geri kalmıyor. Bu sınavda vahşi batının o acımasız kollarına bu mazlum insanları bırakmıyoruz. Eğer bıraksak ne olacak? Yunan sınırında 19 kişiyi acımasızca donmaya, ölmeye iten ve bunun için de vicdanında en ufak bir sıkıntı olmayan bir anlayışın insafına terk ederiz bu insanları.' dedi.