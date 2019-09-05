Dünya 4 yaşında tren istasyonunda kayboldu 20 yıl sonra ailesine kavuştu
AVRUPA

4 yaşında tren istasyonunda kayboldu: 20 yıl sonra ailesine kavuştu

Belarus’ta 1999 yılında tren istasyonunda kaybolan 4 yaşındaki Yulia, 20 yıl sonra ailesine kavuştu. Yulia, arkadaşı Ilya tarafından internet üzerinden yapılan araştırma sonucu ailesini bulabildi.

Haber Merkezi DHA
4 yaşında tren istasyonunda kaybolan Yulia​, 20 yıl sonra ailesine kavuştu
4 yaşında tren istasyonunda kaybolan Yulia​, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

1999 yılında, Belarus’un başkenti Minsk’teki tren istasyonunda babasıyla seyahat eden 4 yaşındaki Yulia, babasının trende uyuyakalması sonrası kayboldu.

Uyandığında kızını bulamayan baba Viktor, polise haber verdi ve 2 gün boyunca annesi Lyudmila ile beraber kızlarını tren istasyonunda aradı. Ancak sonuç alamadı.

Polis harekete geçti

Belarus polisi, Yulia’nın kaybolmasının hemen ardından harekete geçti. Trenlerde ve istasyonlarda günlerce süren aramalar sonuç vermeyince, Yulia’nın fotoğrafları ile beraber kayıp ilanları Minsk sokaklarının her yanına asıldı, medyada haberler yapıldı, tren istasyonlarının düzenli yolcularına soruldu, ancak aile yine de sonuç alamadı.

Yulia ve 20 yıl sonra bulduğu annesi.

Yulia başka bir aileye evlatlık olarak verildi

Bilinmeyen bir şekilde Minsk’in 885 kilometre doğusunda, Rusya’nın Ryazan bölgesine giden Yulia, başka bir aile tarafından evlatlık olarak alındı.

Geçmişini hayal meyal hatırlayan Yulia, arkadaşı Ilya Kryukova’a durumu anlattı. Ilya, internet üzerinde yaptığı basit bir araştırmayla, Yulia’nın Belarus’ta kaybolan küçük kız olabileceğini fark etti.

Tam 20 yıl sonra kavuştu

Yapılan DNA testinde, Yulia’nın yüzde 99,9 Viktor ve Lyudmila’nın çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Kaybolduğunda 4 yaşında olan Yulia, ailesini tekrar gördüğünde 24 yaşındaydı. Polise konuşan anne Lyudmila, “20 yıldır bir umutla yaşıyorduk, umudumuzu asla kaybetmedik ve pes etmedik” ifadelerini kullanırken, arkadaşı Ilya, “Yulia ile Mart ayında tanıştık. Bana kendisinden bahsetti ve yetim olduğunu söyledi. Ben de onun hakkında araştırma yapmaya başladım” dedi.

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Artık iki ailesi var

Annesi ve arkadaşının ardından konuşan Yulia, “Beni büyüten ve yetiştiren aileme teşekkür ediyorum. Artık iki ailem var ve ikisi de benim gerçek ailem. Ayrıca, erkek arkadaşıma da minnettarım. Tanrı vardır ve mucizeler gerçekleşir” dedi.

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