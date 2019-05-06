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Dünya 41 kişinin öldüğü uçağa yıldırım çarptı
ASYA

41 kişinin öldüğü uçağa yıldırım çarptı

Rus ulusal havayolları Aeroflot'a ait bir uçağın Moskova'nın Sheremetyevo Havaalanı'na acil inişi sırasında alev alması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan yolcu ve mürettebat kalkıştan hemen sonra uçağa şimşek çarptığını söyledi. Hlebuşkin "Yangın uçağın yere ikinci kez çarpmasından, inişinden sonra başladı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Uçak piste çok sert çarptı, iki kez yere vurdu ve daha sonra alev aldı.
Uçak piste çok sert çarptı, iki kez yere vurdu ve daha sonra alev aldı.

Moskova- Murmansk seferini yaptığı sırada Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken yanan ve 41 kişiye mezar olan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının hayatta kalan yolcusu Dmitriy Hlebuşkin, uçağa yıldırım çarptığını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 yolcusu Dmitriy Hlebuşkin, uçağa yıldırım çarpıp çapmadığı yönündeki soruya "Evet. En azından ben beyaz bir ışığın parladığını gördüm" dedi.

Reuters

Hlebuşkin "Yangın uçağın yere ikinci kez çarpmasından, inişinden sonra başladı" ifadesini de kullandı.

Olayın görgü tanıklarından bir kadın da 360 televizyonuna yaptığı açıklamada, beklediği F terminalinde panik yaşanmadığını, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelip yangını söndürmeye başlandığını ifade etti.

Bir başka kadın da birçok kişinin olanları dahi görmediğini, seferlerin iptal edilmeyip yalnızca koridorların değiştirildiğini, havalimanının hızla tahliye edildiğini kaydetti.

İki kez yere vurdu

SU1492 Moskova-Murmansk seferini yapan 78 yolculu uçak dün acil iniş yaptıktan sonra alev aldı ve facia sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti.

FlightRadar'a göre, 18:00’da havalanan uçak 10 dakika sonra 3216 metre irtifaya yükseldi ve daha sonra inişe geçti. Uçak Şeremetyevo Havalimanı’ndaki piste yaklaşık 18:30’da temas etti.

Kamera görüntülerine ve görgü tanıklarının açıklamasına göre ise uçak piste çok sert çarptı, iki kez yere vurdu ve daha sonra yandı.

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