Dünya 42 ülkede 325 eğitim kurumu açan Maarif, çıtayı yükseltti Makedonyada Bilim Ödülleri yağdı
AVRUPA

42 ülkede 325 eğitim kurumu açan Maarif, çıtayı yükseltti: Makedonya'da Bilim Ödülleri yağdı

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Maarif Okulları, ülke çapında düzenlenen bilim yarışmalarında matematikte ülke birincisi, biyolojide ikinci ve üçüncülüğü, coğrafya dalında da üçüncülüğü elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülke genelinde elde edilen bu başarı, öğrencilerin öğretmenleri için de büyük bir gurur kaynağı oldu.
Ülke genelinde elde edilen bu başarı, öğrencilerin öğretmenleri için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Üç yıl önce kurulmasına rağmen 42 ülkede 325 okul ve eğitim merkezi kurarak eğitimde Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan Türkiye Maarif Vakfı, ülkelerdeki bilim yarışmalarında da ödülleri toplamaya başladı. Kuzey Makedonya Eğitim Bakanlığı ve “Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi”nin ortaklaşa düzenlediği liseler arası “Bilim Ayı” proje yarışmasına Maarif Okulu öğrencileri kendi hazırladıkları özgün projeleriyle ülkenin gündemine oturdu.

Öğrenciler, ülke çapında düzenlenen bilim yarışmasından dört ödülle ayrıldı.

FETÖ okulları artık Maarif’in
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FETÖ okulları artık Maarif’in
  • Matematik, kimya, biyoloji ve coğrafya alanlarında düzenlenen yarışmaya, ülke genelinden 35 okul 119 projeyle katıldı. Güneş sisteminden bio yakıt üretimine kadar birçok farklı konuda toplam 14 farklı projeyle yarışmaya katılan Kalkandelen Maarif Okulları matematikte birinciliği, biyolojide ikinci ve üçüncülüğü, coğrafya dalında da üçüncülüğü elde etti.

30 bin öğrenci Maarif Okulları’nda
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30 bin öğrenci Maarif Okulları’nda

AZİZE SÜLEYMANİ SONSUZLUK’TA BİRİNCİ!

“Sonsuzluk” konulu çalışmasıyla matematik alanında “The infinity hotel; How to understand the quality of being infinite (Sonsuz Otel-Sonsuzluğun Kalitesini Nasıl Anlarız?)” projesiyle Azize Süleymani Makedonya birinciliğine layık göründü. Azize Süleymani duygularını "Bu ödül hem benim, hem okulum hem de ülkem için bir gurur kaynağı” diyerek dile getirdi.

  • Biyoloji alanında “Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılı Dönen DNA Modeli” projeyle biyoloji dalında Yasin Kuçlar, DNA molekülleriyle ilgili çalışmasından dolayı ikinciliğe layık görüldü.

Romanya’da ilk Maarif Okulu
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Romanya’da ilk Maarif Okulu

Hazırladığı “Kendi Bitki Şampuanımızı Nasıl Yaparız?” isimli organik şampuan ile Adem Terziu biyolojide üçüncü oldu. Coğrafya alanında ise “Fluvial Erozyon Sırasında Kıvrımların ve Gölcüklerin Oluşum Aşamaları” isimli çalışmasıyla Hakan İbrahimi coğrafya dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ülke genelinden 35 okul 119 projeyle katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Maarif Okullarında uygulanan eğitim modeli ile bilimde gelen başarıların tescil edilmesinin öğrenci ve öğretmenler için teşvik edici bir gurup olduğunu söyledi.

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Maarif Okulları’na iki ödül birden
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