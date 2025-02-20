45 yıldır zindanda: Filistinli esirlerin lideri serbest bırakılıyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler, ailelerini arayarak İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının birinci aşamasının 7’nci ve 8’inci turu kapsamında perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdi. "Filistinli esirlerin lideri" lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi de serbest bırakılacak esirler arasında yer alıyor. Bergusi’nin eşi İman Nafi yaptığı açıklamada, birçok esirin aileleriyle iletişime geçerek perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdiğini ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ocak ayında ateşkes ve esir takasına ilişkin yaptığı konuşmada, bu kapsamda serbest bırakılacak Filistinlilerin ülke dışına çıkarılacağını söylemişti. Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Nail el-Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı. İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.