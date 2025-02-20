45 yıldır zindanda: Filistinli esirlerin lideri serbest bırakılıyor

"Filistinli esirlerin lideri" lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi de serbest bırakılacak esirler arasında yer alıyor. Bergusi’nin eşi İman Nafi yaptığı açıklamada, birçok esirin aileleriyle iletişime geçerek perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdiğini ifade etti.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler, ailelerini arayarak İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının birinci aşamasının 7’nci ve 8’inci turu kapsamında perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdi. "Filistinli esirlerin lideri" lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi de serbest bırakılacak esirler arasında yer alıyor. Bergusi’nin eşi İman Nafi yaptığı açıklamada, birçok esirin aileleriyle iletişime geçerek perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdiğini ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ocak ayında ateşkes ve esir takasına ilişkin yaptığı konuşmada, bu kapsamda serbest bırakılacak Filistinlilerin ülke dışına çıkarılacağını söylemişti. Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Nail el-Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı. İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.
DİRENİŞİN ÖNEMLİ LİDERLERİ DE LİSTEDE
Nail Bergusi dışında İsrail'in ülke dışına gönderilme koşuluyla serbest bırakacağı Filistinli esirlerden öne çıkan bazı isimler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından ve 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal, Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım, Hamas liderlerinden ve 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa, Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zübeydi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar. İsrail, esirlerin serbest bırakıldıktan sonra ülke dışına sınır dışı edilmesinin, bu esirlerin Batı Şeria'ya geri dönmeleri halinde oluşturabilecekleri "güvenlik risklerini" azaltma kapsamında gerçekleşeceğini iddia ediyor.