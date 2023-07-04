48 saat süren saldırılarda 12 Filistinli şehit olmuştu: İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği hava ve kara saldırısının "gerektiği kadar devam edeceğini" belirtti. Netanyahu 10 Filistinlinin şehit edildiği insanlık dışı katliamı, "İsraillilere kim zarar vermek isterse ya hapse girecek ya da mezara." sözleriyle savundu.