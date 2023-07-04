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Dünya

48 saat süren saldırılarda 12 Filistinli şehit olmuştu: İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi. Terör devleti İsrail'in havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, dördü çocuk, 12 Filistinli şehit edilmiş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

22:34 . 4/07/2023 Salı
AA
İsrail ordusu kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı.

İsrail ordusu kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı.

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi.



Öte yandan, AA kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığı görüldü.

İşgalci İsrail'in Cenin baskını

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 12 Filistinli şehit edilmiş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.


#Cenin
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#israil
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