Dünya 50 kişilik yolcu otobüsü toprağın altında mahsur kaldı Hindistanda dehşet
ASYA

50 kişilik yolcu otobüsü toprağın altında mahsur kaldı: Hindistan'da dehşet

Hindistan'da meydana gelen heyelanda 50 kişi toprak altında kaldı 8 kişi hayatını kaybetti. İçinde 50 kişinin bulunduğu seyir halindeki otobüsün, kamyon ile otomobillerin çamur ve kayaların altında kaldığı aktarıldı.

Haber Merkezi AA
50 kişilik yolcu otobüsü toprağın altında mahsur kaldı: Hindistanda dehşet
Hindistan'da dehşet.

Hindistan’ın kuzeyindeki otoyolda yaşanan heyelan sonucu seyir halindeki araçlarda 50'ye yakın kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

KAYALARIN ALTINDA KALDI

Hint-Tibet Sınır Polisi Sözcüsü Vivek Kumar Pandey, yaptığı açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kinnaur bölgesindeki otoyolda meydana gelen heyelanda, içlerinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu seyir halindeki otobüs, kamyon ile otomobillerin çamur ve kayaların altında kaldığını aktardı.

Bölge yöneticisi Abid Hussain Sadiq da toprak kaymasında 7 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, enkaz altındaki araçlarda mahsur kalan yaklaşık 50 kişiye ulaşılması için ağır iş makineleri kullanıldığını kaydetti.

Ülkenin Himaçal Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

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