500 bin tutuklu: Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor 500 bin tutuklu: Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi güçlerinin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu duyurdu. Çocuk mahkumların olduğu da bildirildi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 14:28 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 14:37 AA