Dünya 500 bin tutuklu Esed rejimi güçleri Suriyede keyfi tutuklamalarını sürdürüyor
ORTADOĞU

500 bin tutuklu: Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

500 bin tutuklu: Esed rejimi güçleri Suriye'de keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi güçlerinin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu duyurdu. Çocuk mahkumların olduğu da bildirildi.

Haber Merkezi AA
Esed, kadınların ve çocukların da bulunduğu 197 kişiyi tutukladı.
Esed, kadınların ve çocukların da bulunduğu 197 kişiyi tutukladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de keyfi tutuklamalarına devam eden Beşşar Esed rejiminin geçen ay 197 kişiyi daha alıkoyduğunu bildirdi.

  • SNHR, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin geçen ay 4'ü çocuk, biri kadın toplam 197 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Rejim cezaevinde 500 bin kişi

Rapora göre, ülkenin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK da 17'si çocuk, 9'u kadın toplam 183 kişiyi sebepsiz alıkoydu.

  • Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

SNHR, 25 Eylül'de de rejimin, geri dönüşler kapsamında Türkiye'den Suriye'ye geçen 5 sivili alıkoyduğunu duyurmuştu.

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