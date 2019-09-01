​57 numara ayakkabı giyen kişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

16 yaşındaki Lars Motza’nın ayağının uzunluğu 35 santimetreyi buluyor. Mağazalarda bu numara ayakkabı bulamayan genç ayakkabıcılara sipariş etmek ve her bir ayakkabı için yaklaşık 1200 euro ödemek zorunda kalıyor.

Berliner kommt mit Schuhgröße 57 ins Guinness-Buch der Rekorde https://t.co/cLf0NdqVex @dpa-Newsblog via @RadioWestfalica pic.twitter.com/Y4v8ZejDso — dpa·live (@dpa_live) 31 Ağustos 2019

Radiowestfalica’nın aktardığına göre, Genç, ehliyet alma veya spor yapma konusunda sorun yaşayabileceğine rağmen rekoruyla gurur duyuyor.

“Zürih havalimanındaki güvenlik ayaklarımın bu kadar büyük olduğuna inanmadığı için ayakkabımı çıkarmak zorunda kalmıştım” diyen Lars Motza, “Ayakkabı içinde bir şeyler taşıdığımdan şüpheleniyorlardı” diye ekledi.