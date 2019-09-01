Dünya 57 numara ayakkabı giyen kişi Guinness Rekorlar Kitabına girdi
AVRUPA

​57 numara ayakkabı giyen kişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

57 numara ayakkabı giyen kişi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Almanya’nın başkenti Berlin’in sakini 16 yaşındaki Lars Motza, 57 numarayla en büyük ayaklara sahip genç olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Haber Merkezi Diğer
16 yaşındaki Lars Motza.
16 yaşındaki Lars Motza.

16 yaşındaki Lars Motza’nın ayağının uzunluğu 35 santimetreyi buluyor. Mağazalarda bu numara ayakkabı bulamayan genç ayakkabıcılara sipariş etmek ve her bir ayakkabı için yaklaşık 1200 euro ödemek zorunda kalıyor.

Radiowestfalica’nın aktardığına göre, Genç, ehliyet alma veya spor yapma konusunda sorun yaşayabileceğine rağmen rekoruyla gurur duyuyor.

“Zürih havalimanındaki güvenlik ayaklarımın bu kadar büyük olduğuna inanmadığı için ayakkabımı çıkarmak zorunda kalmıştım” diyen Lars Motza, “Ayakkabı içinde bir şeyler taşıdığımdan şüpheleniyorlardı” diye ekledi.

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