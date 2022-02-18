58'inci Münih Güvenlik Konferansı gergin Rusya-Batı ilişkilerinin gölgesinde başlıyor

"Savunma ve Güvenlik için Davos" olarak bilinen konferans, kurallara dayalı uluslararası düzende derin sıkıntıların yaşandığı ve birbirine bağlı krizlerin arttığı bir zamanda yapılacak.

MSC 2022, mevcut Kovid-19 tedbirlerine uymak için katılımcı sayısı, etkinlik ve delegasyon sayısı üçte iki oranında düşürülerek, boyutu ve kapladığı alan büyük ölçüde azaltılarak düzenleniyor. Çoğu etkinlik çevrim içi izlenebilecek.

Konferansta, Ukrayna krizi, iklim krizleri, teknoloji konusunda düzenlemeler ve salgınla mücadele, AB’de ve küresel ekonomide yaşanan sınamaların masaya yatırılması bekleniyor.

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek ve 20 Şubat'a kadar sürecek konferans, her yıl olduğu gibi Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

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Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 30’dan fazla hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 300'ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

Konferansta dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konuları ele alınacak.

MSC 2022'nin gündemini, Ukrayna krizi, salgın, iklim krizleri, Avrupa Birliğinin (AB) kendini savunması, demokrasinin korunması, teknolojinin düzenlenmesi, Doğu Avrupa’da artan gerilimler ve dünyanın en şiddetli çatışma bölgelerinde son duruma ilişkin başlıklar oluşturacak.

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Geleceğe yönelik risk değerlendirmeleri, Afganistan'dan ABD ve NATO'nun çekilmesi, Mali’deki kriz, Basra Körfezi’nde devam eden istikrarsızlık, artan küresel eşitsizlik ve teknoloji sektöründeki kırılgan tedarik zincirleri de konferansta diğer konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Resmi delegasyonlara ek olarak bu yıl konferansa, önemli sivil toplum kuruluşlarının ve düşünce kuruluşlarının başkanları gibi sivil toplumdan az sayıda önemli şahsiyetin yanı sıra akademi, medya ve iş dünyasından düşünce liderleri de davet edildi

Liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferansın açılışını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Konferans kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un daveti üzerine, G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelecek. Almanya, Fransa ve Ukrayna dışişleri bakanları da burada görüşecek.

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Konferansa aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in bulunduğu birçok ülke ve kurumun temsilcisi katılacak. Rusya ise 1999'dan bu yana ilk kez konferansa katılmıyor.

Geniş güvenlik önlemleri

Konferans nedeniyle Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Etkinliğin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 3 bin 500 polis görev yapacak. Polise 200'ün üstünde asker de destek verecek. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Münih kent merkezinde yarın NATO karşıtları ve sol grupların gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek.

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Konferansın geçmişi

Münih'te ilk defa 1963'te "Uluslararası Askeri Bilimler Buluşması" adıyla düzenlenen konferans, o dönemde daha çok Almanya, ABD ve NATO üyelerinden katılım olduğu için "Transatlantik Aile Buluşması" olarak adlandırılıyordu.

1994'ten sonra "Güvenlik Politikaları İçin Münih Konferansı" adıyla yapılan buluşma, 2008'de "Münih Güvenlik Konferansı" ismini aldı. İlk yıllarda 60 katılımcı ile sınırlı tutulan konferans, 1999'dan sonra Avrupa'nın doğusundaki ülkelerden, Hindistan, Japonya ve Çin'den katılımcılara da açıldı.

Konferans, 1991'de Körfez Savaşı ve 1997'de konferansın başkanlığındaki değişim hariç her yıl düzenli olarak gerçekleştirildi.

FOTOĞRAF 29 ABD ve NATO’nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, \"Ukrayna NATO’ya kabul edilirse, Kiev’deki rejimin Kırım’ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca ABD ve müttefiklerini Rusya’yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar\" denildi. Rusya’nın ABD’nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, \"Bunlar, NATO’nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, ’Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağı’ belirtilen ’Bükreş Formülünün’ geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB’de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir” denildi. Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, “Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa ’uygun’ konular seçildi, bunlar ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. ABD’li yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşım da Washington’un gerçekten Avrupa’nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor” denildi. Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan ABD ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, “Bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya’nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor” denildi. Mektupta, “ABD ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanmasıyla ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya ABD tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır\" ifadeleri kullanıldı. 2014 yılında Kırım’ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’daki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor… Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor… Son günlerde Rusya’nın “Tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden ayrılacak” açıklamalarına ABD’den çok sert bir açıklama geldi. Dün başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir işaret olmadığını açıklarken dün gece ABD’den çok daha net bir iddia geldi. ABD’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına konuştu. Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya’nın askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü. Yetkili, “Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker göndererek sayıyı artırdı” dedi. Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine saldırdığını duyurdu. Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan “Luhansk Halk Cumhuriyeti” Ukrayna ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Rus haber ajansı Interfax’a konuşan grup, “Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır silahlarla saldırdı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev’den bir açıklama gelmedi. Rusya Ukrayna'ya saldırı planı olmadığı konusunda ısrarlı. Ancak Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal ettiği ve topraklarını ele geçirdiği için tehdit ciddiye alınıyor. Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı ve 30 bini aşkın askeri de Ukrayna ile 1.084 km. sınırı olan Belarus'ta tatbikat yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden, toplam sayılarının 150.000 olduğunu söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, muharebe tatbikatlarını tamamladıktan sonra bazı birimlerini karargâhlarına geri göndereceğini ancak büyük tatbikatların hala devam ettiğini söyledi. Belarus tatbikatlarının 20 Şubat'ta sona ermesi planlanıyor. ABD, Rus işgalinin hala çok gerçek bir tehdit olduğuna inanıyor, ancak Vladimir Putin'in böyle bir kararı olup olmadığı bilinmiyor. Birçok Batılı hükümet, tehdit nedeniyle vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı ve Biden'ın en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rus kuvvetlerinin önemli miktarda zayiata yol açacak büyüklükte olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Batı'ya \"panik\" yaymama çağrısında bulundu. Fransa, Putin'in asıl amacının daha iyi bir güvenlik anlaşması elde etmek olduğuna inanıyor; Almanya Başbakanı ise Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Putin, Rusya'nın savaş istemediğinde ve \"müzakerelere gitmeye hazır\" olduğunda ısrar ediyor; ancak Batı'nın saldırgan yaklaşımı olarak nitelediği durum devam ederse \"uygun misilleme askeri-teknik önlemleri\" almakla tehdit ediyor. Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu. Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.<br><br> İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı \"başka bir uyarıda bulunmadan\" işgal edebileceğini belirterek, \"Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor\" dedi. Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.<br><br>İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı. Savaş için yeni tarih verdiler: İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO'ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna'nın güç kullanarak Kırım'ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi. Amerikan Politico gazetesi ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgale' 20 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı. BiP'te paylaş

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