|
Dünya

6 Temmuz 'dünyada en sıcak gün' olarak kayıtlara geçti

Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

13:23 . 7/07/2023 Cuma
AA
Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.

ABD'deki Maine Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, son günlerde dünya genelindeki artışla küresel sıcaklıklar, aynı hafta içinde üst üste 3 kez rekor kırdı.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaşmasıyla 6 Temmuz "kaydedilen en sıcak gün" oldu. Böylece dün kaydedilen küresel sıcaklık ortalaması, 4 ve 5 Temmuz'da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aştı.

Ortalaması alınan veri havuzuna göre Antarktika'da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedildi.

Ancak ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Maine Üniversitesinin bilgisayar simülasyonuyla topladığı iklim analizi verilerini teyit edemediğini belirtti.

Açıklamada, "NOAA olarak Maine Üniversitesinin metodoloji veya sonuçlarını teyit edemesek de iklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz." ifadesine yer verildi.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.





#en sıcak gün
#Maine Üniversitesi
#NOAA
#Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TFF 2023-2024 sezonu topunu tanıttı