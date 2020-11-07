600 bin euro değerindeki eşyaları çalınan Suudi prenses hastaneye kaldırıldı

Le Figaro'nun haberine göre, ismi açıklanmayan bir Suudi prensesin, Paris'teki evinden 600 bin euro değerindeki eşyaları hırsızlar tarafından çalındı. Her biri 10 bin ila 30 bin euro arasında olduğu tahmin edilen yaklaşık otuz çanta, saatler, mücevherler ve kürklerin çalınan eşyalar olduğu belirtildi.

Hırsızlığı fark edince hastanelik oldu

Fransa medyası, prensesin, değerli eşyalarının çalındığını aylar sonra Paris'e dönünce fark ettiğini aktararak, 47 yaşındaki Suudi kadının olaydan sonra hastaneye kaldırıldığını aktardı. Paris savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.