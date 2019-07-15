Dünya 7 ayda 2 bin 759 Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ORTADOĞU

7 ayda 2 bin 759 Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı

7 ayda 2 bin 759 Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı

İsrail güçleri, 2019 yılının başından bu yana Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı operasyonlarda, 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu tarafından yayımlanan ortak rapora göre, İsrail güçlerince işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 bin 759 Filistinli gözaltına alındı.

  • Gözaltına alınanlar arasında 446 çocuk ile 76 kadının da bulunduğuna dikkat çekilen raporda, gözaltına alınan Filistinlilerden bazılarının mahkemeye çıkarılmadan kısa bir süre içinde serbest bırakıldığına vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

TBMMde Özel Oturum

TBMM'de Özel Oturum

15 Temmuz için yapılan oturuma Cumhurbaşkanı da katıldı.
İlk tören Külliyede

İlk tören Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Erdoğanın gözyaşları

Erdoğan'ın gözyaşları

Olçok ve Cambaz'ın cenazesinde duygu yüklü anlar.
Sus Gökhan!

Sus Gökhan!

Hasan Kaçan'dan Athena Gökhan'a sert yanıt.
Katliam talimatları!

Katliam talimatları!

​FETÖ'cü hainlerin emirleri telsizden böyle duyuldu.
Önce kavga<br>sonra halay

Önce kavga
sonra halay

​Kavga, taş, sopa ve bıçağın ardından halay çektiler.
Erdoğan'dan<br>Kur-an tilaveti

Erdoğan'dan
Kur-an tilaveti

​Cumhurbaşkanı, şehitler için Kur-an okudu.
Merkez'de <br>yeni dönem

Merkez'de
yeni dönem

​TCMB Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini anlattı.

Destanının<br>üçüncü yılı!

Destanının
üçüncü yılı!

​İhanet gecesinde yaşananlar hafızalarda halen taze!
Cennette<br>bir 'Cennet'

Cennette
bir 'Cennet'

Şehit Cennet Yiğit'in aziz hatırasını yad ediyoruz.
Hainin son anları

Hainin son anları

​İhanet gecesinin en önemli hainlerinden biriydi.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​S-400'lerle ilgili 9. uçak da Ankara'ya indi.
Sokağa çıkar<br>vatanı koruruz

Sokağa çıkar
vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Üs yolunda patlama

Üs yolunda patlama

​Beytüşşebap'taki patlamada ölü ve yaralılar var.
Milyonlarca<br>işçiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca
işçiyi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar tazminatı kararı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.