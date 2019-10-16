Dünya 8 yıl sonra ilk kez kamera karşısına geçti Mısırın devrik lideri Mübarekten videolu paylaşım
ORTADOĞU

8 yıl sonra ilk kez kamera karşısına geçti: Mısır'ın devrik lideri Mübarek'ten videolu paylaşım

8 yıl sonra ilk kez kamera karşısına geçti: Mısır'ın devrik lideri Mübarek'ten videolu paylaşım

Mısır'ın devrik lideri Mübarek, 8 yıl sonra ilk kez görüntülü paylaşımda bulundu. Mübarek, "Eski Cumhurbaşkanı Mübarek 46. yıl dönümünde Ekim Savaşı'yla ilgili anılarını anlatıyor" başlığıyla YouTube üzerinden yayın yaptı.

Haber Merkezi AA
Devrik lider Hüsnü Mübarek.
Devrik lider Hüsnü Mübarek.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 25 Ocak 2011'de devrilmesinden bu yana ilk defa kameraların karşısına geçti.

  • Videoda, Mısır ile İsrail arasında yaşanan savaşları anlatan Mübarek, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın (Yom Kippur Savaşı) 6 Ekim 1973 tarihinde başlamasına karar verenlerden biri olduğunu söyledi.

Savaş zamanında hava kuvvetlerinde komutan olan Mübarek, 1967'deki 6 Gün Savaşı ve "1967-1970" Yıpratma Savaşı'nın önceden bir plan yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtti.

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Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi
Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterileri fırsat bilen dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin başını çektiği darbe ile devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı kanlı bir tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı. Sisi elindeki Mısır'ın kanlı karnesini hazırladık.


"Eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat savaşa karar verdiğinde plan yaptık. Hava savunma kuvvetleri ile ikinci ve üçüncü ordu arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Saad eş-Şazili ve eski Savunma Bakanı Ahmed İsmail'in de hazır bulunduğu uzun istişareler gerçekleştirildi. Resmi hazırlıklar da Nisan 1973'te başladı." diyen Mübarek, Suriyeli askeri bir heyetin, savaşın başlama tarihini belirlemek üzere Ağustos 1973'te Mısır'ı ziyaret ettiğini, kendisinin de hazır bulunduğu bu toplantıda savaşın başlama tarihi olarak 6 Ekim'in belirlendiğini ifade etti.

Güney Kahire Ceza Mahkemesi, Ekim 2018'de görülen duruşmada, aralarında Muhammed Mursi'nin de bulunduğu 28 sanıklı "Hapishaneler Baskını" davasının 2 Aralık'taki duruşmasında Mübarek'in de hazır bulunmasına karar vermişti. Ancak Mübarek, duruşmaya avukatı Ferid ed-Dib'i göndermekle yetinmiş ve kameralar karşısına çıkmamıştı.

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