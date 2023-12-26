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Dünya

9 bin Gazzeli tedavisizlikten hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail saldırılarında 23 hastane hizmet dışı kalmıştı.

04:00 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:56 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdulcelil Hancel, İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak tehlikeli koşullar nedeniyle ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını söyledi. Hancel, başta Gazze'nin orta ve kuzey bölgeleri olmak üzere günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak İsrail'in obüs ve hava saldırılarını sürdürdüğü için saha koşullarının tehlikeli olması nedeniyle bu kişilere ulaşılamadığını belirtti. Öte yandan Gazze'deki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığı kaydedildi.



#Gazze
#Filistin
#Soykırım
#İsrail
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