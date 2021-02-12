9 yaşındaki kıza biber gazı sıkan polisler açığa alındı

New York eyaletinin Rochester kentinde geçen hafta, 9 yaşındaki siyahi bir kız için ’intihara meyilli’ olduğu, annesine ve kendisine zarar vermeye çalıştığı ihbarı üzerine polisler adrese gitti. Burada 9 yaşındaki çocuk gözaltına aldı. Polis aracının arka koltuğuna oturtulan çocuğun, biber gazı sıkıldığı için, “Memur bey lütfen bunu bana yapmayın” dediği ve “Yanıyor” diye çığlık attığı görüldü.

Açığa alındılar

Hakkında soruşturma başlatılan polislerin açığa alındığı belirtildi. Tepki çeken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin çocuğu azarladığı görüldü.