90 yaşındaki koronavirüs hastası solunum tedavisini reddetti: Gençler için kullanın

Solunum cihazları ağır koronavirüs hastalarının iyileşmesine yardımcı olmak için çok önemli.

Belçika’nın Binkom bölgesinde yaşayan Suzanne Hoylaerts, yapılan test sonucu enfekte olduğu ortaya çıktı. Durumu iyice ağırlaşan Hoykaerts 20 Mart’ta hastaneye kaldırıldı.

Hoylaerts, iştahsızlık ve nefes darlığı çektikten sonra tıbbi yardım talebinde bulundu. Ardından yapılan Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantinaya alındı. Böylece kızı da dahil tüm ailesi ve yakınları ile görüşmesi yasaklandı.

Hastanedeki doktorlara, “Solunum cihazını kullanmak istemiyorum. Bunu genç hastalar için kullanın. Ben zaten iyi bir hayata sahiptim’’ dedi.

Hoylaerts, 22 Mart'ta hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra vefat etti.



90 yaşındaki koronavirüs hastası Suzanne Hoylaerts.

Küresel bir hastalık olan koronavirüs pandemisi sebebiyle solunum hastalığına karşı mücadelede önemli bir ekipman olan solunum cihazına ihtiyaç oldukça arttı.

Cenazesine ailesi katılamadı

Perişan bir hale gelen kızı Judith, Hollanda gazetesi Het Laatste Nieuws'a yaptığı açıklamada: "Ona veda edemiyorum ve cenazesine katılma ihtimalim bile yok" dedi.

Judith, ailesinin evde kaldığı ve karantina önlemlerine dikkatle uyduğu halde annelerine virüsün nasıl bulaşabildiği konusunda şaşkın olduklarının söyledi.

Avrupa'da ölen en genç koronavirüs hastası Belçika'da

Belçika'daki son resmi rakamlara göre 828 can kaybı yaşandı.

Nüfusu 11.4 milyon olan küçük AB ülkesinde COVID-19 için pozitif olarak test edilen 13 bin 964 kişi bulunuyor ve bunların 4.920'si yoğun bakımda

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Hayatını kaybedenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü.

Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer Avrupa'nın hastalıktan ölen en genç kişi olduğunu doğruladı.

Belçika'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti.

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