​98 yaşındaki adam rekor kırdı: Böyle bir azim yok

Eğitim kapsamında KT-1T uçağı ile akrobasi hareketlerini icra eden pilot adayı teğmen ise 1 saat 10 dakika süren ve yorucu geçen sortisinin ardından yaptığı açıklamada, \"İndikten sonra uçuşun yaşattığı zevk, bu yorgunluğu üstümüzden alıyor. Güzel bir sortiydi, pilotluğa giden bu yolda bir adım daha atmış oldum.\" diye konuştu.