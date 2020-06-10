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Dünya AB 1 Temmuzdan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor
AVRUPA

AB 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor

AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağı bildirildi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan AB'nin iç sınırlarının haziranda açılmasının planlandığını belirten Borrell, dış sınırların ise ikinci aşamada açılacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
AB Komisyonu üyeleri haftalık toplantısını tamamladı.
AB Komisyonu üyeleri haftalık toplantısını tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağını bildirdi.

Borrell, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Dış sınırlar ikinci aşamada açılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan AB'nin iç sınırlarının haziranda açılmasının planlandığını belirten Borrell, dış sınırların ise ikinci aşamada açılacağını ifade etti.

Borrell, bu hafta içinde AB Komisyonunun dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren "kademeli ve kısmen açılması" yönündeki değerlendirmesini açıklayacağını duyurdu.

AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu.

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