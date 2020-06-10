AB 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor

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85 yıl önce Ayasofya'nın açılışı böyle duyuruldu: Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş

Ayasofya, 1935 yılında müzeye dönüştürüldü. 1935 yılının Şubat ayında çıkan gazeteler Ayasofya'nın açılmasını ilk sayfadan duyurdu. Cumhuriyet, Akşam, Zaman, Kurun ve Haber gazetelerinde yer alan haberlerde müzeye konulacak eserlerin toplanıldığı, camideki levha ve halıların kaldırıldığı yazıyor. 1935 yılının Şubat ayında müzeyi gezmek isteyenlerin vereceği ücret ise 11 buçuk kuruş olarak belirlenmişti. 2 Şubat 1935 tarihli haberlerde ise İstanbulluların ve o dönemlerde şehirde bulunan Alman seyyahların müzeyi gezdiği aktarılıyor.