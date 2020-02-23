Dünya AB, ABD ve İngiltereden depremde yaşamını yitirenler için Türkiyeye taziye mesajı
AVRUPA

AB, ABD ve İngiltere'den depremde yaşamını yitirenler için Türkiye'ye taziye mesajı

Türkiye'deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Haber Merkezi AA
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu. Paylaşımda, "Türk halkı ve yetkililerinin yanındayız." mesajı yer aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan "Geçmiş olsun Van" ve "Başkale" etiketleriyle paylaştığı mesajda, "Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
  • İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ise Twitter'dan, "Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileriz." mesajını yayımladı.

İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
OYNAT 00:00
İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.


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